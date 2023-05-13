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港聞
2023年5月13日星期六
港聞二
美國會委會促華府制裁29國安法官 外交公署譴責政治恐嚇 公然踐踏法律
港府：卑劣恫嚇下流行為 兩律師會譴責干預司法獨立
范禮全郝廉思延任海外法官3年
按辯方要求 林景楠料周一作供
植樹遭蜂螫 六旬漁署職員亡 未穿保護衣 蜂群甫散手腫昏迷
昆蟲學會：蜂追勿撥開逃跑 伏地衣護喉嚨
曾國衞：基本法無提區會必選舉產生 「須有民主成分」是僭建
機場自駕巴下周載禁區員工 用料「完全可接受」
行劫事敗遺背囊 獨行賊晚上落網
家醫診所分擔 內科輪候縮至兩年 指病人轉介後仍等數月 社協促公布家醫專科輪候情况
科興疫苗「到期日」延一年 接種計劃不擬納新疫苗
器官移植兩地互助 盧寵茂：港病人優先 不會「兩條隊」
鼓吹殺法官、播毒 男子囚11月
銀行經理涉非禮 女下屬啞忍「我份花紅靠佢」
土拓：將軍澳填海或影響需保育珊瑚 工程簡介稱「海洋生境永久和暫時喪失」
粉嶺大綱圖提交期限延半年 城規一致通過
簡約屋訂政策框架 設機制監察撤換營運機構
破產續佔花園 邱德根女遭頒禁令
滬港合研兩棲巡航機 盼助普查搜救 水中最高速每秒2米 配全球定位等 成本數千元
夫不捨愛子同赴黃泉 妻憶遺言料「佢真係好痛苦」
前警涉賄庭上撤認罪 官斥兒戲騎劫
尊子漫畫
【Emily】告別尊子 日月一格40年 他她感謝說從前
【Emily】標記蔴雀 原址重開
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
編按：Emily版尊子漫畫及世紀版乜議員漫畫明日起停刊，《明報》多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷。編輯部
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