據Emily所知,一直力推現代藝術嘅Adrian,早已認識周杰倫,仲合辦過藝術展。Adrian除咗轉發周杰倫嘅限時動態,亦上載另一段片,現場兩個大屏幕分別影住佢同周杰倫,兩個人好似並排合唱咁,Adrian仲寫上「Thank you for the amazing experience」。