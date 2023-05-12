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港聞
2023年5月12日星期五
港聞二
圖書館尊子作品 一日之間消失 康署：涉可能違法會下架檢視 尊子：不同意見能公開表達是最好
政府逾半年六度批漫畫 麥美娟：不實言論須澄清 記協：港容不下批評聲音
自稱三合會 鄧勵東囚11周 劉業強偕鄉局高層旁聽
被盜水族舖頭貓尋回 六旬翁就逮
耳語聽障被告了解聽力 警：不知平機指引須距一兩米
被指淘大衝突檢控延誤 律政司：各案需時不同
稱引導陪審不當 抽脂誤殺醫生准上訴
除夕夜剷路撞斃兩人 寶馬司機囚38月
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輪公屋平均5.3年 按季短0.2年
一年17%青少年患精神病 研究：七成未求助求醫
時任警員涉收賄1.3萬泄警情報
夜賊入屋 鄧家彪失500元銀行卡
12歲童墮樓 曾因家庭問題不快
遊港簽註恢復全國通辦 下周一實施 旅界料客增惟缺人接待
渝港簽合作備忘 列「自覺遵憲法」
內地客闖高鐵路軌 港鐵：已按機制由內地處理
猴痘疑首現本地感染 患者曾訪旺角「胡同」 衛署籲兩周內到訪者聯絡
為鄉下妻兒兼兩職 巴漢返夜更車禍亡
「驅鬼」不送院女嬰亡 夫婦認虐兒囚3月
兒子上周病逝 貨運工汀九跳橋亡
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灣區手記：特種兵式旅遊 ／文：尚東美
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
編按：Emily版尊子漫畫及世紀版乜議員漫畫，將於14日（周日）起停刊，《明報》多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷。編輯部
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