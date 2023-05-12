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港聞

港聞二

「驅鬼」不送院女嬰亡 夫婦認虐兒囚3月

【明報專訊】14個月大女嬰去年10月倒斃錦田一間村屋，驗屍報告指死因不明。其父母稱以為女兒被惡靈附身，曾為女兒「驅鬼」。兩人原被控謀殺，後改控虐兒認罪，昨於粉嶺裁判法院被判囚3個月。由於兩人分別已還押逾8個月和11個月，料可即時獲釋。裁判官表示，兩父母疼愛女兒，卻在精神病和宗教「錯誤影響」下沒帶女兒求醫，反替女兒驅鬼，事件是一場家庭悲劇。

男被告林道升（33歲）聞判時木無表情，女被告陳昭彤（32歲）反覆表示「多謝」。辯方求情稱，兩名被告的感化和背景報告內容正面，可自行接受精神科治療，不必判感化令。辯方又稱，喪女對被告打擊甚大，兩人分別已還押候審271日和335日，冀日後改過自新。

官：無證據殺女 重點是未送醫

署理主任裁判官黃士翔判刑時表示，無證據顯示兩名被告的行為導致女兒死亡，本案控告兩人虐待或忽略女兒，重點是女兒身體不適後，兩人沒即時帶女兒送院，反而以祈禱方式驅鬼，導致非常嚴重的後果。法官提到，本案以《簡易程序治罪條例》起訴，最高判囚3年，考慮到兩人無案底，加上男被告患精神病，失去女兒已是最大懲罰。

法官認為，兩名被告現時有社工和教會支援，亦有悔意和改過自新的能力，遂採納4個半月為量刑起點，認罪下各判囚3個月。根據案情，男被告曾因情緒不穩留院，出院後一家前往女被告父母的家中聚餐，當時女嬰看來健康。翌月初，女被告的父母聯絡不上兩人，報警求助。消防員破門而入，發現兩名被告全裸躺地，女嬰則被藏在尿片裏，當場證實死亡。

女被告在警誡下稱沒傷害女兒，指兩人在女兒身上塗抹橄欖油，斷續驅鬼11小時，其間曾觸碰女兒四肢及向她吹氣，試圖令她「復活」，導致女兒頸上瘀傷。驗屍報告顯示，女嬰頸部有逾10處擦傷，死因不明。

【案件編號：FLCC687/22】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 八鄉 虐兒 驅鬼

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