猴痘疑首現本地感染 患者曾訪旺角「胡同」 衛署籲兩周內到訪者聯絡

男子有長期病 已打兩劑疫苗

衛生防護中心昨日公布，涉事44歲男子周日（7日）出現局部皮膚潰瘍，兩日後到衛生署油麻地男性社會衛生科診所求診，公共衛生化驗服務處前晚確認病人樣本對猴痘病毒呈陽性。病人留醫瑪嘉烈醫院，情况穩定。

防護中心經初步調查，暫未發現上述個案與早前其他個案有流行病學關連，尚在進行接觸追蹤和調查源頭，會將個案通報世衛。該男子曾於上月5至10日到訪泰國，但防護中心指其外遊時期不屬潛伏期。連同今次個案，本港自去年9月起累計錄得7宗確診。

防護中心昨向「胡同」的工作人員提供感染控制建議，並建議場所徹底清潔消毒，另呼籲曾於過往兩周內到訪「胡同」或懷疑曾與確診者有高風險接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線。防護中心提醒，猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播，良好個人及手部衛生有助預防經接觸感染病毒。

料有隱形患者 專家：公眾毋須恐慌

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜向本報表示，若上述男子於本地感染，即有隱形患者未被發現。不過，他指本港解除入境防疫限制後，猴痘流入本港是預料之內，且猴痘主要經長時間親密接觸傳播，一般市民毋須擔心。至於男子曾接種疫苗，他稱要視乎他多久前接種，但理論上猴痘疫苗的防感染效力很高，可維持很久。