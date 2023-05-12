內地客闖高鐵路軌 港鐵：已按機制由內地處理

未言如何進入 有否影響行車

港鐵表示，4月25日凌晨時分，西九龍站月台感應系統偵測到有乘客在月台及路軌範圍，並發出警報，職員按機制通報內地及香港相關部門。由於牽涉內地口岸範圍，港鐵聯同內地人員追查，及後尋獲一名外形與偵測影像脗合的內地乘客，證實他曾在月台及路軌範圍流連。港鐵稱，個案已按機制由內地人員處理，公司隨即調查及嚴肅跟進。港鐵稱已加強巡查西九龍站，提醒同事時刻留意保安系統警號，按情况作保安安排，確保車站安全運作。

港鐵補充，西九龍站連接月台與車站不同樓層的電梯設有閘門/玻璃幕門，當列車抵達月台後才開放供乘客使用，連接月台的升降機亦只會於上落客期間開放，月台已裝有閉路電視及感應系統，亦會有職員協助乘客。

警方表示，已通過既有溝通機制得悉事件，事件暫時毋須警方採取任何行動。

今次是第三次有未獲授權者進入高鐵西九龍站路軌範圍。2019年3月，有月台助理工作期間墮軌；同年12月，原擬深圳北站下車內地客因錯過停站，在西九龍站下車後進入路軌沿軌步行，最終向警方自首及按機制送返內地，當時政府及港鐵均稱會跟進並避免再有同類事件。