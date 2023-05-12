渝港簽合作備忘 列「自覺遵憲法」

渝港合作機制是港府第十個與內地省市合作平台，也是李家超上場後首個與內地省市成立新合作機制。翻查對上一次、港府2021年與湖北省成立合作機制，當時合作備忘錄無提及「自覺遵守國家憲法」等字眼，而是提及在《十四五規劃綱要》及中央支持下，鄂港兩地同意13個範疇加強合作。全國4個直轄市中，目前剩天津未與本港成立合作平台。

11領域合作 李致辭提創科經貿

渝港劃定的11個合作領域中，李家超於渝港合作會議致辭特別提及創科、經貿投資、金融及航空物流合作，包括鼓勵重慶創科機構利用香港科研國際化、基建及知識產權等促成合作，或利用香港資本市場展開跨境融資。根據備忘錄，將鼓勵兩地企業參與一帶一路及東盟市場，並鼓勵港資企業到重慶設立或參股銀行、保險、證券等金融機構。

李家超與政務司長陳國基等多名司局長昨先後到訪重慶科學城的金鳳實驗室、內陸國際物流樞紐展示中心，又參觀文化旅遊地標磁器口古鎮，觀看文藝表演。在與重慶官員舉行合作機制會議後，李家超一行人晚上出席袁家軍和重慶巿長胡衡華所設晚宴。