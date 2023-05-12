遊港簽註恢復全國通辦 下周一實施 旅界料客增惟缺人接待

國家移民管理局昨公布〈關於進一步調整優化若干出入境管理政策措施的公告〉，下周一起全面恢復多項申請「全國通辦」。其中內地居民可向全國任何一處公安機關出入境管理機構提交赴香港、澳門團隊旅遊簽註申請，與在戶籍地辦理申請的手續相同。

探親負笈同放寬 毋須回鄉申請

另外，當局亦會實施內地居民申辦赴港澳地區探親、工作、學習證件「全國通辦」。內地居民因探親、工作、學習，以及因就醫、訴訟、處理財產等事由擬前往港澳地區者，可向全國任何一公安機關出入境管理機構提交探親、逗留和其他3類簽註申請。

回鄉證雙程證可行快捷通道

口岸快捷通關亦恢復疫前安排，允許持中國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、回鄉證、台胞證等人，可經邊檢快捷通道通行。在澳門就讀的內地學生，簽註有效期由最長不超過一年調整為與在澳門就讀期限一致。

在剛過去的內地「五一黃金周」長假期，本港內地入境旅客人數僅及2019年疫前同期的六成。崔定邦接受本報查詢表示，以前內地未恢復「全國通辦」赴港澳團隊旅遊簽註，令旅客人數上升程度受限，內地今次放寬對本港旅遊業界有幫助。他說，要待暑假才可了解簽註帶動內地旅客來港情况。

至於業界人手問題，崔定邦表示，現時本港旅行社後勤、管理層、前線導遊等各崗位仍缺一半人，以往已離職的業界人員，部分仍在觀望是否重返行業，這亦會影響本港的旅客接待能力。

議員籲勿聚焦團費 應研管理質素

另外，文化體育及旅遊局早前公布旅監局的數字，本港3月29日至5月7日的3183個內地入境團逾半團費為500人民幣或以下。旅遊界立法會議員姚柏良昨於港台《千禧年代》表示，入境團只佔入境人數極少比例，認為社會不應集中討論入境團價格，建議研究如何改善管理提升旅行團品質，減少對本地居民影響。他表示，業界正處於復蘇階段，吸引高增值和過夜旅客是大方向，建議旅行團利用香港文化古蹟吸引更多元旅客。