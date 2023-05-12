一年17%青少年患精神病 研究：七成未求助求醫

抑鬱最普遍 1.5%企圖自殺

醫務衛生局醫療衛生研究基金委託港大在2019年5月至2022年7月做全港首個以流行病學方式進行的青少年精神健康調查，分析3340名參與研究、介乎15至24歲的青少年的數據。結果發現，16.6%受訪者過去一年曾出現精神疾病，當中最普遍是抑鬱症，盛行率達13.7%，其次是躁鬱症及廣泛性焦慮，各佔約2%。另外研究發現，19.4%青少年過去一年出現自殺念頭；5%有自殺計劃；1.5%曾企圖自殺。

四成指學業為最大壓力來源

研究發現，513名有精神疾病的青年中，只有17.7%人正接受精神或心理服務，8.2%正接受其他服務例如社工、職業治療等，有74.1%人未有接受任何形式服務。

研究又發現，受訪青少年有2976人表示過去一個月曾感受到壓力，主要來源是學業，佔42.8%；工作或事業佔14.4%；個人前景及家庭關係分別佔12.5%及5.6%。團隊分析後歸納出精神危機的四大風險因素，分別是家庭空間、個人生態、數碼生活及逆境轉化，當中以家庭因素與精神健康最密切，如家庭精神病史、童年逆境、家庭關係欠佳或缺乏私人空間等。

專家：候醫時間污名化待改善

港大李嘉誠醫學院臨牀醫學學院精神醫學系講座教授兼包玉星基金教授陳友凱表示，以往有病人反映在公立醫院輪候兩年才可接受服務，「無心機去（接受治療）」，有部分人則因為經濟困難或不自覺有病，亦有人不接受自己有精神病，反映精神病污名化情况仍有改善空間。