明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

一年17%青少年患精神病 研究：七成未求助求醫

【明報專訊】港大精神醫學系首次以流行病學形式做青年精神健康調查，發現近17%受訪青少年過去一年曾出現至少一種精神疾病，其中患抑鬱症最普遍，達13.7%，同時有74.1%精神疾病患者未有接受任何形式服務。團隊指出，家庭因素與精神健康最密切，建議加強家人參與介入措施的角色，為青年提供精神健康支援，並為青年提供可放鬆的「第三空間」。

抑鬱最普遍 1.5%企圖自殺

醫務衛生局醫療衛生研究基金委託港大在2019年5月至2022年7月做全港首個以流行病學方式進行的青少年精神健康調查，分析3340名參與研究、介乎15至24歲的青少年的數據。結果發現，16.6%受訪者過去一年曾出現精神疾病，當中最普遍是抑鬱症，盛行率達13.7%，其次是躁鬱症及廣泛性焦慮，各佔約2%。另外研究發現，19.4%青少年過去一年出現自殺念頭；5%有自殺計劃；1.5%曾企圖自殺。

四成指學業為最大壓力來源

研究發現，513名有精神疾病的青年中，只有17.7%人正接受精神或心理服務，8.2%正接受其他服務例如社工、職業治療等，有74.1%人未有接受任何形式服務。

研究又發現，受訪青少年有2976人表示過去一個月曾感受到壓力，主要來源是學業，佔42.8%；工作或事業佔14.4%；個人前景及家庭關係分別佔12.5%及5.6%。團隊分析後歸納出精神危機的四大風險因素，分別是家庭空間、個人生態、數碼生活及逆境轉化，當中以家庭因素與精神健康最密切，如家庭精神病史、童年逆境、家庭關係欠佳或缺乏私人空間等。

專家：候醫時間污名化待改善

港大李嘉誠醫學院臨牀醫學學院精神醫學系講座教授兼包玉星基金教授陳友凱表示，以往有病人反映在公立醫院輪候兩年才可接受服務，「無心機去（接受治療）」，有部分人則因為經濟困難或不自覺有病，亦有人不接受自己有精神病，反映精神病污名化情况仍有改善空間。

相關字詞﹕港大 精神健康

上 / 下一篇新聞

圖書館尊子作品 一日之間消失 康署：涉可能違法會下架檢視 尊子：不同意見能公開表達是最好
圖書館尊子作品 一日之間消失 康署：涉可能違法會下架檢視 尊子：不同意見能公開表達是最好
政府逾半年六度批漫畫 麥美娟：不實言論須澄清 記協：港容不下批評聲音
政府逾半年六度批漫畫 麥美娟：不實言論須澄清 記協：港容不下批評聲音
自稱三合會 鄧勵東囚11周 劉業強偕鄉局高層旁聽
自稱三合會 鄧勵東囚11周 劉業強偕鄉局高層旁聽
被盜水族舖頭貓尋回 六旬翁就逮
被盜水族舖頭貓尋回 六旬翁就逮
耳語聽障被告了解聽力 警：不知平機指引須距一兩米
耳語聽障被告了解聽力 警：不知平機指引須距一兩米
被指淘大衝突檢控延誤 律政司：各案需時不同
被指淘大衝突檢控延誤 律政司：各案需時不同
稱引導陪審不當 抽脂誤殺醫生准上訴
稱引導陪審不當 抽脂誤殺醫生准上訴
除夕夜剷路撞斃兩人 寶馬司機囚38月
除夕夜剷路撞斃兩人 寶馬司機囚38月
高球場環評獲批 佈局須改 發展局：9‧1收地 高球會：續保護「活古蹟」
高球場環評獲批 佈局須改 發展局：9‧1收地 高球會：續保護「活古蹟」
輪公屋平均5.3年 按季短0.2年
輪公屋平均5.3年 按季短0.2年
時任警員涉收賄1.3萬泄警情報
時任警員涉收賄1.3萬泄警情報
夜賊入屋 鄧家彪失500元銀行卡
夜賊入屋 鄧家彪失500元銀行卡
12歲童墮樓 曾因家庭問題不快
12歲童墮樓 曾因家庭問題不快
遊港簽註恢復全國通辦 下周一實施 旅界料客增惟缺人接待
遊港簽註恢復全國通辦 下周一實施 旅界料客增惟缺人接待
渝港簽合作備忘 列「自覺遵憲法」
渝港簽合作備忘 列「自覺遵憲法」
內地客闖高鐵路軌 港鐵：已按機制由內地處理
內地客闖高鐵路軌 港鐵：已按機制由內地處理
猴痘疑首現本地感染 患者曾訪旺角「胡同」 衛署籲兩周內到訪者聯絡
猴痘疑首現本地感染 患者曾訪旺角「胡同」 衛署籲兩周內到訪者聯絡
為鄉下妻兒兼兩職 巴漢返夜更車禍亡
為鄉下妻兒兼兩職 巴漢返夜更車禍亡
「驅鬼」不送院女嬰亡 夫婦認虐兒囚3月
「驅鬼」不送院女嬰亡 夫婦認虐兒囚3月
兒子上周病逝 貨運工汀九跳橋亡
兒子上周病逝 貨運工汀九跳橋亡
大灣區GBA專題：胡潤：穗去年增12獨角獸冠全國 灣區63間較疫前翻倍 相若印度
大灣區GBA專題：胡潤：穗去年增12獨角獸冠全國 灣區63間較疫前翻倍 相若印度
灣區手記：特種兵式旅遊 ／文：尚東美
灣區手記：特種兵式旅遊 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】中大大豆研究隨「天舟」升空 創香港太空農業實驗先河
【Emily】中大大豆研究隨「天舟」升空 創香港太空農業實驗先河
【Emily】葛珮帆伙藝人開記招 促停用老鼠膠板 環境局：一街市膠板月捕469隻 他策最多三數十
【Emily】葛珮帆伙藝人開記招 促停用老鼠膠板 環境局：一街市膠板月捕469隻 他策最多三數十
【Emily】民主思路學苑復辦北京交流團
【Emily】民主思路學苑復辦北京交流團
【Emily】港大香港研究十年慶 Serrini返母校講talk
【Emily】港大香港研究十年慶 Serrini返母校講talk
【Emily】周杰倫海濱開騷 邀新世界鄭志剛合唱
【Emily】周杰倫海濱開騷 邀新世界鄭志剛合唱
【Emily】施德來、彭卓棋染新冠 初選案押周一審
【Emily】施德來、彭卓棋染新冠 初選案押周一審