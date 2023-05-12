輪公屋平均5.3年 按季短0.2年

根據房委會的最新數據，截至3月底約有13.32萬宗一般公屋申請，按季減少約500宗，以及約有9.71萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，按季增加900宗。

一人長者續等3.9年

梁文廣失望

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，公屋平均輪候時間在過去一年整體下跌0.8年，進一步改善輪候狀况，按現時趨勢，他對未來公屋輪候狀况審慎樂觀，但對長者一人申請者的平均輪候時間連續3季維持在3.9年、未有跟隨整體數據下跌感失望。

梁文廣認為，政府必須確保未來公營房屋項目能如期建成，甚至爭取提早完成。他指現屆政府在去年《施政報告》中提出未來5年有約1.2萬個公屋單位，讓市民提早約3至18個月上樓，他期望政府及早公布相關公屋項目細節、加快編配，令輪候時間持續改善。