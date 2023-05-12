高球場環評獲批 佈局須改 發展局：9‧1收地 高球會：續保護「活古蹟」

有環諮委員失望 促署長把關

發展局稱，土拓署會與相關部門跟進環保署長要求，並向城規會交代；「不論城規程序進展如何」，政府會於高球場涉及發展部分的32公頃土地短期租約屆滿後，於9月1日收回土地，交由土拓署展開工程。

香港哥爾夫球會昨日發聲明表示極度遺憾，稱環保署提出的批准條件與緩解措施，完全是基於嚴重錯漏的環評報告作出，未能確保高球場擬議發展用地的生態完整，球會將密切留意政府就發展計劃所採取的進一步行動，並繼續保護這個擁有112年歷史的「活古蹟」。

補充資料交8日批准 環署稱審慎

環保署表示，有關決定是經全面和審慎考慮該環評報告、環評研究概要、環諮會和公眾意見，以及土拓署提交的附加資料後作出，署長認為報告符合環評研究概要規定，故決定按《環評條例》有條件批准環評報告。

環諮會上周三討論土拓署提交的8項補充資料時，認為當中兩項未能全面回應委員關注，當中包括擬建房屋詳細佈局設計，要求環保署長審批時考慮附加條件，當日環保署表示收到土拓署附加資料後會再決定是否批准環評報告。事隔8日，該報告獲批准

發展局昨日表示，留意到環保署長有條件批准該環評，要求土拓署重新檢視公營房屋發展的佈局設計，以盡量保留房屋用地中的林地，並須在發展前向環保署長就公營房屋發展的擬議修訂佈局，以及就樹木保育、景觀和視覺等方面分別提交報告，以作審批。

發展草圖呈行會擬延長限期

「讓城規有時間審議」

發展局又指，政府去年已就高球場發展計劃向城規會提出申請，隨着環評報告獲批，城規會稍後會安排公聽會，處理公眾意見，而為讓城規會有充足時間聆聽及審議程序，規劃署將建議城規會根據《城市規劃條例》尋求批准，將「粉嶺/上水擴展區分區大綱草圖」提交行政會議的限期，延長6個月至今年11月30日。

民建聯立法會議員劉國勳稱，希望部門認真對待環保署長提出的條件，特別是重新檢視發展規模，是否能與北部都會區作整全規劃，以及房屋項目對當區交通的影響。他指高球場周邊一直是交通黑點，政府應提出如何解決車流問題，令居民安心。環諮會前委員文志森分析，環評報告有法定效力，故一般情况下，項目倡議人會待報告獲批後向城規會提交規劃申請，今次環評報告迅速獲批，更有利政府闖關。