除夕夜剷路撞斃兩人 寶馬司機囚38月

被告吳家俊（現26歲）被控2021年12月31日在大有街與八達街交界危險駕駛一輛私家車，引致施霧阳及李永強死亡，他另被控同日同地危險駕駛引致廖英羽及林碧賢身體受嚴重傷害。休庭期間，有死者家屬痛哭斥責被告。

周官提及，被告沒案底，他在英國輟學後返港任職咖啡師，他的親友對事件感驚訝，於求情信稱本案與被告性格不符。周官引述辯方求情稱，沒有證據顯示被告犯案時受酒精和藥物影響，或者使用手機。

超速越線音樂聲大 加刑因素

周官指出，涉案路段限速每小時50公里，而被告車速介乎每小時57至81公里，他於新蒲崗工業區鏟上行人路撞倒多名途人，途人不會料到遇上恐怖車禍；被告過往超速駕駛只判罰款，未起阻嚇作用。周官續稱，被告未能駕馭高性能跑車並越線肇事，危及行人路上途人性命，而且片段可見，車內播放搖滾音樂聲浪強大，令被告分神，屬加刑因素。

周官判刑時考慮到事件造成兩人死亡，另外重傷兩人承受痛楚，甚至須輪椅代步，分別未能從事以前工作及仍在休假，事件對他們造成身心創傷。周官又留意到庭上有家屬的情緒尚未平復。

【案件編號：DCCC 948/22】