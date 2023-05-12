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港聞

港聞二

稱引導陪審不當 抽脂誤殺醫生准上訴

【明報專訊】女醫生關孝孜2014年為拉丁舞導師李嘉瑩做背部抽脂療程，李其後不治。關孝孜經審訊裁定誤殺罪成，判囚6年，她就定罪及判刑上訴，上訴庭昨開庭處理。上訴方爭議原審法官引導陪審團時不當，亦拒絕接納對辯方有利的控方專家證人意見。法官批出上訴許可，將擇日頒下判決理由，另批准正服刑的上訴人以10萬元現金及20萬人事擔保保釋等候上訴，須交出所有旅遊證件、不得離港。

上訴方：檢控基於累積效果

原審引導有疏忽即罪成

上訴人關孝孜一方首先陳辭稱，原審法官李素蘭引導陪審團時，引述專家證人提出的5個上訴人的疏忽，包括沒有確保合資格人士在場使用鎮靜劑、沒有確保有足氧氣供輸給李、沒有提供充足和及時的復蘇治療等，只要陪審員信納出現「部分、全部或一項」疏忽，便可裁定她有罪；惟控方提控是基於5項疏忽的「累積效果」，上訴方質疑原審法官的引導「有問題（problematic）」。

辯方報告被拒納 控：參考價值有限

上訴方續稱，控方延聘麻醉科專科醫生郭志德（Lester Critchley）及Mainland Phoebe-Anne撰寫專家報告，最終只依賴Mainland的報告，而兩人意見有衝突，郭志德認為香港醫學專科學院的鎮靜程序指引不適用於案中醫美手術，案發時診所對被告的照護和監察亦合適，惟原審法官要求陪審員刪去郭志德的意見，另外又拒絕接納辯方專家證人報告。

官：本案問題正在專家說法異

律政司一方則解釋，郭志德撰寫報告時沒看診所的閉路電視片段和證人口供，參考價值有限，而郭志德判斷的死因亦與Mainland相若。法官薛偉成此時指出，郭志德在第二份報告判斷另一個死因，質疑本案的問題正是「專家在不同時候有不同說法」，而陪審團並不知悉這些不確定和不一致之處。

律政司一方另確認Mainland的證供是5項疏忽有累積效果，難以判斷是否減去一項疏忽便能救活死者，故就法官的引導是否不當，律政司一方沒有補充。法官接納部分上訴理由，批出定罪及判刑的上訴許可，將在判辭解釋理由。

【案件編號：CACC 244/21】

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