明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

耳語聽障被告了解聽力 警：不知平機指引須距一兩米

【明報專訊】19歲聽障男生被指2019年遊行中襲擊一名高級警司，被判罪成後向高院上訴得直，案件發還重審，昨在東區裁判法院續審，辯方反對被告的招認可供呈堂。警員供稱調查被告時關心對方聽力狀况，亦曾湊近被告耳邊說話。惟辯方引用平等機會委員會制訂的指引指出，與聽障人士溝通的正確方法是保持1至2米距離，才能有利助聽器收音，亦不會剝奪聽障人士讀唇的機會，警員表示不知道該指引。審訊今續。

被告羅鎮傑（現年23歲）被控2019年9月15日在港鐵銅鑼灣站C出口外襲擊時任高級警司區永樑。

着「唔明隨時問」被質疑口供無提

警員劉志威供稱，當晚被告涉嫌襲警後，劉到場處理，拾起被告掉落地上的助聽器，並將對方帶到銅鑼灣站內調查。劉幫被告戴上助聽器後，被告表示聽到劉的說話，於是劉宣布拘捕及警誡，被告招認「我一時衝動先會打警察，阿sir對唔住，畀次機會我」。

劉續稱，當時有嘗試湊近被告耳邊說話，惟劉在盤問下稱，不知道平機會去年就「聾及弱聽人士接受司法程序」制定的參考指引。辯方又說，該指引稱若認為聽障人士聽到聲音就等於能溝通，屬於誤解。劉表示不知道，但同意「聽到」與「聽明白」是不同概念，稱曾向被告補充「有咩唔明，隨時問」。辯方質疑這句說話不曾出現在口供，直至盤問時才新增，劉否認是虛構證供。

不記得被告曾否致電母 辯：聽障點打？

辯方又詢問劉，當日是由劉致電被告母親，或是由被告致電。劉表示「時間太耐，真係唔記得了」。辯方遂質疑「佢（被告）聽障㗎，點打電話呀？」稱被告只可以使用視像電話。劉稱記得被告有聽電話，但忘記誰撥打該通電話，以及否認有參與電話對話。辯方亦質疑劉「有咩可能畀被捕人士操控電話？佢毁滅證據咪死？」劉稱「我喺佢旁邊」。

專家稱被告語障 偶亂答扮聽清

另外，辯方呈堂兩份專家報告，臨牀聽力學家袁志彬的報告稱，被告左右耳分別有永久嚴重至極重度的聽力損失，即使佩戴助聽器且在1米的溝通距離下，被告只能接收到語音的約一半內容。言語治療師莊鳳慈的報告則指出，被告患語言障礙及嚴重聽障，當被告未能理解說話者的信息時，經常會自行猜測後回應，較少主動澄清，有時更會裝作聽得清楚，胡亂回應。

【案件編號：ESCC 2106/22】

明報記者

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

圖書館尊子作品 一日之間消失 康署：涉可能違法會下架檢視 尊子：不同意見能公開表達是最好
圖書館尊子作品 一日之間消失 康署：涉可能違法會下架檢視 尊子：不同意見能公開表達是最好
政府逾半年六度批漫畫 麥美娟：不實言論須澄清 記協：港容不下批評聲音
政府逾半年六度批漫畫 麥美娟：不實言論須澄清 記協：港容不下批評聲音
自稱三合會 鄧勵東囚11周 劉業強偕鄉局高層旁聽
自稱三合會 鄧勵東囚11周 劉業強偕鄉局高層旁聽
被盜水族舖頭貓尋回 六旬翁就逮
被盜水族舖頭貓尋回 六旬翁就逮
被指淘大衝突檢控延誤 律政司：各案需時不同
被指淘大衝突檢控延誤 律政司：各案需時不同
稱引導陪審不當 抽脂誤殺醫生准上訴
稱引導陪審不當 抽脂誤殺醫生准上訴
除夕夜剷路撞斃兩人 寶馬司機囚38月
除夕夜剷路撞斃兩人 寶馬司機囚38月
高球場環評獲批 佈局須改 發展局：9‧1收地 高球會：續保護「活古蹟」
高球場環評獲批 佈局須改 發展局：9‧1收地 高球會：續保護「活古蹟」
輪公屋平均5.3年 按季短0.2年
輪公屋平均5.3年 按季短0.2年
一年17%青少年患精神病 研究：七成未求助求醫
一年17%青少年患精神病 研究：七成未求助求醫
時任警員涉收賄1.3萬泄警情報
時任警員涉收賄1.3萬泄警情報
夜賊入屋 鄧家彪失500元銀行卡
夜賊入屋 鄧家彪失500元銀行卡
12歲童墮樓 曾因家庭問題不快
12歲童墮樓 曾因家庭問題不快
遊港簽註恢復全國通辦 下周一實施 旅界料客增惟缺人接待
遊港簽註恢復全國通辦 下周一實施 旅界料客增惟缺人接待
渝港簽合作備忘 列「自覺遵憲法」
渝港簽合作備忘 列「自覺遵憲法」
內地客闖高鐵路軌 港鐵：已按機制由內地處理
內地客闖高鐵路軌 港鐵：已按機制由內地處理
猴痘疑首現本地感染 患者曾訪旺角「胡同」 衛署籲兩周內到訪者聯絡
猴痘疑首現本地感染 患者曾訪旺角「胡同」 衛署籲兩周內到訪者聯絡
為鄉下妻兒兼兩職 巴漢返夜更車禍亡
為鄉下妻兒兼兩職 巴漢返夜更車禍亡
「驅鬼」不送院女嬰亡 夫婦認虐兒囚3月
「驅鬼」不送院女嬰亡 夫婦認虐兒囚3月
兒子上周病逝 貨運工汀九跳橋亡
兒子上周病逝 貨運工汀九跳橋亡
大灣區GBA專題：胡潤：穗去年增12獨角獸冠全國 灣區63間較疫前翻倍 相若印度
大灣區GBA專題：胡潤：穗去年增12獨角獸冠全國 灣區63間較疫前翻倍 相若印度
灣區手記：特種兵式旅遊 ／文：尚東美
灣區手記：特種兵式旅遊 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】中大大豆研究隨「天舟」升空 創香港太空農業實驗先河
【Emily】中大大豆研究隨「天舟」升空 創香港太空農業實驗先河
【Emily】葛珮帆伙藝人開記招 促停用老鼠膠板 環境局：一街市膠板月捕469隻 他策最多三數十
【Emily】葛珮帆伙藝人開記招 促停用老鼠膠板 環境局：一街市膠板月捕469隻 他策最多三數十
【Emily】民主思路學苑復辦北京交流團
【Emily】民主思路學苑復辦北京交流團
【Emily】港大香港研究十年慶 Serrini返母校講talk
【Emily】港大香港研究十年慶 Serrini返母校講talk
【Emily】周杰倫海濱開騷 邀新世界鄭志剛合唱
【Emily】周杰倫海濱開騷 邀新世界鄭志剛合唱
【Emily】施德來、彭卓棋染新冠 初選案押周一審
【Emily】施德來、彭卓棋染新冠 初選案押周一審