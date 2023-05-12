耳語聽障被告了解聽力 警：不知平機指引須距一兩米

被告羅鎮傑（現年23歲）被控2019年9月15日在港鐵銅鑼灣站C出口外襲擊時任高級警司區永樑。

着「唔明隨時問」被質疑口供無提

警員劉志威供稱，當晚被告涉嫌襲警後，劉到場處理，拾起被告掉落地上的助聽器，並將對方帶到銅鑼灣站內調查。劉幫被告戴上助聽器後，被告表示聽到劉的說話，於是劉宣布拘捕及警誡，被告招認「我一時衝動先會打警察，阿sir對唔住，畀次機會我」。

劉續稱，當時有嘗試湊近被告耳邊說話，惟劉在盤問下稱，不知道平機會去年就「聾及弱聽人士接受司法程序」制定的參考指引。辯方又說，該指引稱若認為聽障人士聽到聲音就等於能溝通，屬於誤解。劉表示不知道，但同意「聽到」與「聽明白」是不同概念，稱曾向被告補充「有咩唔明，隨時問」。辯方質疑這句說話不曾出現在口供，直至盤問時才新增，劉否認是虛構證供。

不記得被告曾否致電母 辯：聽障點打？

辯方又詢問劉，當日是由劉致電被告母親，或是由被告致電。劉表示「時間太耐，真係唔記得了」。辯方遂質疑「佢（被告）聽障㗎，點打電話呀？」稱被告只可以使用視像電話。劉稱記得被告有聽電話，但忘記誰撥打該通電話，以及否認有參與電話對話。辯方亦質疑劉「有咩可能畀被捕人士操控電話？佢毁滅證據咪死？」劉稱「我喺佢旁邊」。

專家稱被告語障 偶亂答扮聽清

另外，辯方呈堂兩份專家報告，臨牀聽力學家袁志彬的報告稱，被告左右耳分別有永久嚴重至極重度的聽力損失，即使佩戴助聽器且在1米的溝通距離下，被告只能接收到語音的約一半內容。言語治療師莊鳳慈的報告則指出，被告患語言障礙及嚴重聽障，當被告未能理解說話者的信息時，經常會自行猜測後回應，較少主動澄清，有時更會裝作聽得清楚，胡亂回應。

【案件編號：ESCC 2106/22】

明報記者

（反修例風暴）