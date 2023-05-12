被盜水族舖頭貓尋回 六旬翁就逮

警方本月5日接獲報案稱，旺角通菜街一店舖內一隻約10歲的貓懷疑被盜去。旺角警區刑事調查接手調查案件，昨清晨在葵青區拘捕69歲廖姓男子涉嫌「盜竊」，並尋回該貓。被捕人正保釋候查。

崔太稱「妙妙」為雌貓，10年前經愛護動物協會領養，當時僅3個月大，有植入晶片。她說妙妙失蹤數天期間感擔憂，「擔心唔知有冇人會虐待，或者食用」。她表示愛協檢查後相信沒有受傷，昨已將貓交還，沒有大礙，能正常飲食，不過變瘦，對人不理睬。

疑犯稱貓在店外 不知被養

崔太提到曾翻看閉路電視，惟不認識偷貓男子。據了解，被捕人稱當時見貓在店外，不知有人飼養，故將牠抱走。崔太說，「妙妙」性格乖巧，平日會在店內自由活動，亦喜愛在店舖門口睡覺，「好鍾意坐喺度畀客摸，好多客人都識佢」，惟上月26日中午約12時她不見愛貓身影，「通常佢行出去10至15分鐘就會行番嚟叫我哋畀嘢食」，故四出尋找，數日後報案求助。其間她與同事曾在網上發帖尋貓，引起迴響，感謝一眾貓義工協助尋貓，並感謝警方協助。