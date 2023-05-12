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港聞

港聞二

自稱三合會 鄧勵東囚11周 劉業強偕鄉局高層旁聽

【明報專訊】警方早年展開臥底行動，拘控2017年特首選委、綽號「田雞東」的元朗前區議員鄧勵東，以及疑為和勝和成員及高層等7人，日前全部罪成。鄧昨在區域法院判囚11周，同案兩男分別囚22周和24周。法官接納案發距今相隔一段時間，有延誤，而鄧於社區義務工作「相當積極」，均為減刑因素。庭上可見，行會及立法會議員兼鄉議局主席劉業強、鄉議局副主席林偉強與莫錦貴等到庭旁聽。

昨日接受判刑的被告為胡學霖、張銓漢及鄧勵東。法官葉佐文早前裁定3人與三合會有關的7罪成立（見表）。

聆訊延誤積極做義工 獲減刑

葉官判刑時考慮到行動有54人被捕，共涉74罪，以如此規模而言，延誤與控方和警方的處理手法無尤，但因新冠疫情影響，多次聆訊須押後，相信被告因而承受不少壓力，會就每項控罪給予刑期扣減。葉官續稱，雖然3人均有義務服務社區，惟胡學霖僅間中參與，與另外兩人有別，故他不獲此方面減刑。

另兩被告囚22至24周

葉官就胡學霖一項「聲稱是三合會社團的成員」罪和張銓漢一項「聲稱是三合會社團的幹事」罪，以26周監禁為量刑起點，認為兩場對話內容不全屬閒聊，曾聲明如何處理社團衝突。至於其餘5罪，均以監禁13周為起點。葉官最終判胡囚24周、張囚22周、鄧囚11周。同案其餘4人會在本月24日判刑。

案情指鄧稱「做黑社會低調啲都啱」

根據控方案情，2016至2017年，警方派臥底到元朗「銀湖芬蘭浴室」工作，記錄涉案的對話。當時胡曾說「我收陀地使唔使淋紅油呀，我收陀地貼張紙留個電話得啦」，又稱「三哥有幾多個場呀？聽日同我掃晒佢，記住話我叫嘅，等人知我喺和勝和有幾百厭」。而張則說：「個個出嚟斬人就要我畀個場佢做，就算畀你做都唔好諗住自己袋晒先得㗎，要打交，我一個電話呀，隨時叫到一百幾廿個勝和兄弟出嚟啦。」

針對鄧的案情顯示，他曾稱「我哋做黑社會低調啲都啱，𠵱家唔同以前」，另說「十八區都有我廈村冧把啲人呀，我區區放火睇吓啲差佬拉得邊個」。

【案件編號：DCCC 140、620/19】

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