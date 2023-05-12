政府逾半年六度批漫畫 麥美娟：不實言論須澄清 記協：港容不下批評聲音

鄧炳強：港人按法例享言論新聞自由

停載漫畫是負責任做法

麥美娟昨在立法會回應尊子漫畫周日起停刊時表示，不評論個別機構或人士所作決定，作為政府「我們會虛心地接納不同的意見」，惟對不實的言論或與事實不符的事須澄清，「我們要給市民有一個清楚、及知道事實的真相」。

鄧炳強（圖）昨出席活動回應尊子停刊，稱停載原因「詢問《明報》會較為清楚」。他表示，香港市民根據《基本法》、《人權法》及《港區國安法》享言論自由及新聞自由，又稱，如一些編輯認為有人利用其平台以不實事情、誤導性的指控抹黑政府，以煽動市民對政府的不滿，他相信編輯不想其平台再被利用做上述行為，停刊「是非常負責任的做法」。

昨天《明報》尊子漫畫停刊的消息，包括路透社、法新社等多個外國媒體都有報道，並形容事件顯示香港言論自由收窄。記者協會昨天亦發表聲明，對尊子漫畫停刊表示「痛心」，認為事件反映本港容不下批評聲音，言論自由的空間遭進一步收窄，對社會百害而無一利。

「尊子是政漫大佬」 黃照達：停刊意料中事

在《明報》連載作品的漫畫家黃照達昨接受《Yahoo新聞》訪問時表示，尊子漫畫停刊屬意料中事，形容尊子是政治漫畫的「大佬」。已移英的黃照達說，現時他筆下漫畫題材已由政治改為療癒小故事，不過在現時社會環境下仍有憂慮，例如「有時畫咗一支旗、有粒星」，都會細思「畫唔畫得」，他已習慣以此心態創作。

鄧炳強則反駁記協，稱留意到記協指控政府不尊重言論自由、不接受批評，「我想在此嚴厲地想去話番記協、要去指摘佢，要譴責佢，因為點解呢？政府是非常樂意接受批評，但這些批評必須建基於事實，不可以用一些並非事實，用一些誤導性的指控，作出煽動市民、抹黑政府的事情。」