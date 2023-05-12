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圖書館尊子作品 一日之間消失 康署：涉可能違法會下架檢視 尊子：不同意見能公開表達是最好

【明報專訊】過去半年多次遭政府批評的《明報》尊子漫畫，將於周日（14日）起停刊，在消息公布同日，本報接獲讀者報料，曾先後於前日（10日）和昨日（11日）在公共圖書館的網上檢索目錄內以「尊子」之名搜尋其作品，發現前日搜尋到的21項與尊子相關作品，至昨日已「沒有檢索結果」；根據前日搜尋紀錄，除尊子親著的漫畫外，部分是尊子負責插圖的作品。康文署回覆本報查詢時稱，涉嫌內容可能違反國家安全或香港法律的書籍，都會立即下架以作檢視。尊子（黃紀鈞，圖）回應下架事件表示，「不同意見都能夠公開表達是最好」，又稱對言論自由收窄感可惜。

前日搜尋相關作品21項 昨「沒檢索結果」

據讀者提供的截圖，前日在公共圖書館檢索目錄中，輸入「尊子」關鍵字後，檢索到有21項結果（見表），當中除了尊子漫畫著作《黑材料：尊子漫畫集》、《混帳東西：尊子漫畫二集》等，亦包括由作家黃琉著、尊子負責插圖的《黑旋風》；5本由中大手語及聾人研究中心著、尊子負責插圖的作品，如《媽媽的生日禮物》、《到公園去散步》等，以及由香港電台出版的錄音資料「2004十本好書：漫畫家尊子推介《人類的音樂》」。

以《黑材料：尊子漫畫集》為例，前日檢索結果顯示，有3本存放在中央圖書館和九龍公共圖書館的參考圖書館藏，另有1本在中央圖書館的成人借閱圖書館，並可借出。

本報記者昨日檢索搜尋尊子作品，得出「沒有檢索結果」，其後再到中央圖書館查看，成人借閱圖書館內已不見尊子的作品，之後到參考圖書館向職員查詢借閱《黑材料：尊子漫畫集》，並展示前日在公共圖書館網站的搜尋結果截圖，職員表示，未能在電腦找到該書籍，該職員再着另一同事尋找後表示「呢本書已無咗」，稱該書或需重新檢視，目前已下架，又說全港公共圖書館均無館藏；問及下架原因，職員表示不時有資料需檢查及修正。

部分作品無關政治 有涉親子相處

康文署回覆本報稱，香港公共圖書館會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍，涉嫌內容可能違反國家安全或香港法律的書籍都會立即下架以作檢視。

尊子向本報表示，過去沒有留意自己有哪些作品屬館藏，並稱自己有部分作品與政治內容無關，題材圍繞親子相處等。他又稱，不止是他的作品，早前一些圖書下架「都唔係幾好啦」，形容「不同意見都能夠公開表達是最好」，希望下架只是暫時做法。

尊子：停刊「是社會轉變下而有的現狀」

被問到漫畫停刊感受，尊子表示，繪畫政治漫畫多年，以往亦曾被其他媒體暫停刊載專欄，而在《明報》畫漫畫的時間最長，形容今次停刊「是社會轉變下而有的現狀」，總結與《明報》合作40年「經歷了許多風風雨雨」，並對香港的言論空間收窄感到可惜。他認為，在理想的言論空間下，應要正反意見都能夠陳述，予社會有辯論機會「邊樣好邊樣唔好」，經充分討論再作抉擇。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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