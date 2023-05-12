灣區手記：特種兵式旅遊 ／文：尚東美

為節省時間，這些年輕人會選擇半夜出發，早上抵達目的地——在他們的行程，寶貴的白天時間絕不能浪費在路上。有一條經典的北京特種兵旅遊路線：凌晨從出發地坐火車早上到達北京，先去天安門看升旗，再去前門大街吃早餐喝豆汁，接着趕往天壇公園、鼓樓、什剎海、頤和園等著名景點，結束行程後夤夜回程，將可能一般人花兩三天才走得完的行程壓縮到一天內「走馬看花」。除了北京，長沙、武漢、廣州，就連香港澳門也成為特種兵旅遊的目的地。

若要追溯其起源，或是今年2月一列載滿大學生前往拉薩的綠皮火車內，一名新疆大叔大喊「青春沒有售價，硬座直達拉薩」，令身旁大學生喝采叫好的短片。疫下3年，大多數人出行受限，亟欲外出旅遊；其中，大學生的4年青春又顯得極為可貴，紛紛開始自己的青春之行。

小記近日與友人聚餐時談及這個話題，有人認為是「報復性旅遊」，彌補新冠疫情時無法隨時旅行的遺憾，有人覺得大學生預算有限，花錢要「快狠準」。小記則覺得，儘管舟車勞頓，耗盡體力，但能獲得精神滿足也算是一種多元旅遊方式吧。不過大家都一致認同，如此旅遊是打工仔不宜，「實在是太累了！」

文：尚東美