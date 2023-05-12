大灣區GBA專題：胡潤：穗去年增12獨角獸冠全國 灣區63間較疫前翻倍 相若印度

胡潤研究院的全球獨角獸榜，是以2000年以後成立、價值10億美元以上的全球非上市公司為評估對象。今年榜單估值計算以去年12月31日為止，以美金為計算幣種，再按匯率轉換為人民幣。

字節跳動估值減萬億 續居榜首

根據榜單，今年十大獨角獸中5間來自中國內地，第一位是「抖音」母公司字節跳動，但在全球科技泡沫破裂的背景下，其估值較一年前下降近1.04萬億元（人民幣，下同），也是身家「縮水」最多的獨角獸。總部位於廣州的速銷時裝電商Shein、深圳的虛擬銀行微眾銀行、總部在廸拜的通訊應用平台Telegram是今年新晉前十，取代斯德哥爾摩的金融科技公司Klarna、悉尼的設計軟件公司Canva和三藩市的生鮮配送平台Instacart。其中Shein的估值較一年前增加3100億元，比疫情前（截至2019年6月30日）增4400億元，是疫情以來最成功的獨角獸公司之一（圖2）。

美總數最多 頭十華佔半

總體而言，美國擁有最多獨角獸公司，達666間，按年增179間；中國內地以316間居次，按年增加15間（圖3）。單計新晉獨角獸，過去一年全球共誕生508間新獨角獸，其中美國有250間，中國內地有107間。內地的新入榜獨角獸，包括智能手機製造商Oppo和Vivo，此外於美國退市的滴滴也重新入榜。

有進自然有退，過去一年有72間獨角獸因上市或被併購而「升級」，因此退出榜單，其中36間來自中國內地，包括醫療設備公司聯影醫療和人工智能公司商湯科技；因估值跌至10億美元以下，「降級」退榜的共133間，當中55間來自內地，包括銀聯商務、愛馳汽車。

較疫前多1.8倍 穗增速冠全國

單看內地的獨角獸表現，四大一線城市中，以與杭州同樣以22間獨角獸數量並列第四的廣州表現最出眾。榜單顯示，廣州一年間新增12間獨角獸，是獨角獸增長最快的內地城市，較疫情前只有8間相比，數量增加近1.8倍。而大灣區9+2城市則有63間獨角獸，較去年增加12間，較疫情前的30間相比亦多逾1倍，相當於印度的獨角獸數量。

廣州市商務局表示，今年廣州落實500億元創新投資母基金，致力於「投早、投小、投科技、投創新」；又設立人才與成果轉化專項基金、天使投資和種子投資專項基金，為獨角獸企業的技術研發和成果轉化提供更有利的資本及人才。

明報記者