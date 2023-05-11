獵龜猖獗 環境局：偵察到可疑活動 未有人被捕

嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希自2018年起，於全港10個郊區地點研究大頭龜，今年2及3月發現至少10次有人非法捕捉被國際自然保護聯盟列為「極危」級別的大頭龜，較新冠疫情期間急升。立法會議員林筱魯昨向環境局提出書面質詢，問及有關本地極度瀕危動物的具體保護措施及執法詳情。

環境局表示，漁護署2018年起委託本地大學於香港淡水龜主要生境安裝紅外線相機，實時監察可疑人士活動，於今年初曾偵察到懷疑非法狩獵淡水龜的報告。該署已派員到場視察及調查，以及加強巡邏有關地點，暫未有可疑者被捕。

首季舉報 達去年全年六成

此外，根據漁護署提供由2020年至今年首季的數字發現，漁護署接獲有關懷疑非法狩獵野生動物的舉報或投訴個案顯示，今年首季已接獲43宗個案，貼近2020年全年的54宗個案，亦佔去年全年61%。