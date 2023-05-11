家族辦公室投資免利得稅 去年度起課稅生效

須聘本地全職 投資下限2.4億

政府去年12月提出修例，為單一家族辦公室在港管理的投資項目，提供免稅優惠，但家族辦公室須僱用本港全職員工，投資額亦不能低於2.4億元，並須在港進行主要賺取收入活動等。政府早前就修例提出修訂，放寬慈善機構或慈善信託所佔權益比例，由5%增至最多25%，並將必須在港中央管理及控制的規定，改為通常在香港管理及控制。

政府歡迎通過修例，財庫局長許正宇稱，條例草案下的稅務寬減制度是重要政策措施，便利家族辦公室來港落戶營運、為資產和財富管理業創造新商機，並帶動對其他相關專業服務的需求，有助鞏固香港作為家族辦公室樞紐及國際資產和財富管理中心的地位。

許正宇又引述業界估計，本港私人銀行和私人財富管理業務中，來自家族辦公室和私人信託客戶的資產規模逾1.78萬億元，修例將增加本港吸引家族辦公室來港落戶的競爭力。

議員倡擴免稅範圍

把握內地人龐大需求

在會上申報有管理家族辦公室的民建聯議員陳仲尼歡迎修例，並建議政府加強配套，例如建立家族辦公室的人才庫、擴闊稅務豁免範圍，例如將虛擬資產、綠色及可持續金融等新興投資產品納入合資格交易，甚至考慮家族辦公室加密貨幣投資收益納入免稅範圍。選委界議員吳傑莊稱，新加坡家族辦公室數量近年倍增，認為本港要加速吸引家族辦公室來港落戶，「有很大發展空間」，建議港府把握來自內地家族辦公室的龐大需求。