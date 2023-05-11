鄧炳強函WSJ：合法檢國殤柱 評論失實 高志活去信港府索手令 稱樂意來港展示證物

鄧：對執法陳述無根據

另一邊廂，創作《國殤之柱》的丹麥雕塑家高志活致函鄧炳強、港府及警務處副處長（國家安全）簡啟恩，表示樂意來港作證，以及協助日後審訊期間展示《國殤之柱》。高志活又提醒，過去20多年，港大甚至香港當局都容許展出《國殤之柱》，質疑該雕塑不應成為案件證物，否則更多人應因歷年展出而受查。

高志活：展示廿年 涉更多人

高志活信中重申擁有《國殤之柱》，要求當局14日內回覆，交代為何取走雕塑前無通知，並要求索取警方所持法庭手令的複印本。他又要求警方確認，若日後不將《國殤之柱》用作證物，會將雕塑歸還給他。

《華爾街日報》周一（8日）刊出該報編輯所撰、題為「煽動藝術在香港是罪行」的評論文章，質疑本港嘗試營造復常之際，但警方「未經正當程序」及「悄悄」以法庭手令扣押《國殤之柱》，「證明事實剛好相反」，文章問道：「若高志活嘗試來港取走《國殤之柱》，誰知會發生什麼事？」

鄧炳強信中反駁，警方國安處持手令檢取證物，也有發新聞稿，批評《華爾街日報》指控失實；而警方行動維護法紀，執法部門基於證據及嚴格按照法律，與涉事人政治立場、背景或職業無關。他又說，基於案件調查蒐證合法合情合理，質疑文章將《國殤之柱》說成是藝術品、案件涉發表「異議」有關等，是完全誤導。