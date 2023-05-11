明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

修例通過 外狀打國安案須特首批 或涉複雜案件審批不設時限 有議員促說明準則制衡權力

【明報專訊】立法會昨日三讀通過律政司提出修訂的《法律執業者條例》，限制海外大律師參與國安案件，包括引入申請前甄別程序和覆核機制。律政司長林定國發言稱，不同意有質疑修例條文對國家安全的定義空泛，認為需保持靈活，以應對瞬息萬變的國安風險。就律師會早前關注修例未有訂明特首處理申請的時限，林重申每宗申請的複雜程度、文件及證據數量有異，規定特首在指定時限決定非切實可行。有議員關注如何制衡特首審批權力，冀特首向公眾說明準則。

律師會昨歡迎通過修例，認為條例草案涵蓋逐案處理原則，並只限於國安案件，而修訂亦同樣適用於控方。

英御狀：不涉機密 設限不解

多次來港參與案件的英國御用大律師Jonathan Caplan向本報表示，海外律師與本地大律師同樣受本地執業及懲處機制規管，又認為國安案未必涉國家機密，「行政及立法機構有責任解釋何須施加限制，我認為難以理解」。

人大常委會去年底就《港區國安法》釋法，指海外律師能否參與國安案需特首認定。律政司提出修訂《法律執業者條例》，規定海外律師申請參與國安案會採用「逐案處理」方式，並加強特首審批的角色。

不能覆核因國安性質

林：行政較法院判斷佳

立法會昨以舉手方式大比數通過修例。林定國在表決前發言回應多項對修例的質疑，對於修例訂明特首決定不容法律挑戰，林定國認為基於國安事務本質，行政機關遠較法院處於更佳位置作出合適判斷，法院會尊重行政機關決定。

今次修例設「申請前甄別程序」，海外律師申請參與國安案件前要先獲特首批出准許申請通知書，至法院處理申請，要再由特首發出證明書，若特首認定不利國安，法院不得批出申請。律師會曾表示，特首沒必要前後兩次審批同一事項；林定國昨重申，兩階段驗證標準和目的不同，首階段審視申請是否有成功機會，旨在避免浪費原訟法庭等各方時間，次階段則是特首全盤考慮、終極分析和決定。

指目的不同 兩次審批必須

新思維狄志遠表示，修例後特首有權決定是否向海外大律師批出專案認許參與國安案件，關注如何制衡其權力，憂慮特首會干預司法獨立和自主、有政治考慮、在不同時間作不同考慮；關注特首是否有詳盡審批準則、不批出專案認許會否解釋，冀特首向公眾說明審批準則。

林：涉敏感資料不宜公開準則

林定國在修例通過後接受Now新聞訪問，表示基於國安案件的本質，加上案件可能觸及保密資料、具敏感度，認為不適宜公開個案詳情和拒絕原因，不認為公開考慮因素有助市民理解決定。法律界林新強表示原則上支持修例，但重申應一刀切禁止海外大律師參與國安案件，以免把關時出錯。經民聯梁美芬認為，今次修例沒有一刀切限制海外大律師參與國安案件，反映政府態度寬容，又指特首工作「日理萬機」，認同修例沒有規定特首在指定時限完成審批申請。

梁美芬：沒一刀切 態度寬容

法案委員會主席馬逢國表示，立法會有憲制責任通過修例，重申修訂僅影響國安案件，不影響海外大律師參與其他案件。他指海外大部分司法管轄區均不容許海外律師參與案件，認為今次修訂符合國際規範。

相關字詞﹕國安法 林新強 林定國 法律執業者條例

上 / 下一篇新聞

DSE中史問文革 考生「避險」不擇 教師指過慮 料來年起漸返疫前減選答自由
DSE中史問文革 考生「避險」不擇 教師指過慮 料來年起漸返疫前減選答自由
孫玉菡：夏寶龍提人力挑戰充分溝通 議員：要兼聽勞資
孫玉菡：夏寶龍提人力挑戰充分溝通 議員：要兼聽勞資
律政檢控意見等兩年 官指不公減刑 淘大衝突兩男囚3.5至4月 另一官：隔3年處理礙被告生活
律政檢控意見等兩年 官指不公減刑 淘大衝突兩男囚3.5至4月 另一官：隔3年處理礙被告生活
七一立會案5‧29審 有被告稱不宜答辯
七一立會案5‧29審 有被告稱不宜答辯
控方：主要證人作供完畢 將召警作證
控方：主要證人作供完畢 將召警作證
「洪門宴」案10月審 控辯各覓腦神經專家作供
「洪門宴」案10月審 控辯各覓腦神經專家作供
稱首針後心肌炎 青年認千元賄護士換針紙
稱首針後心肌炎 青年認千元賄護士換針紙
碰撞爭執互潑茶 餐廳兩職員被捕
碰撞爭執互潑茶 餐廳兩職員被捕
拍少女裸照索「贖金」 女子詐騙罪成 自稱電騙受害者 官斥「賊喊捉賊」
拍少女裸照索「贖金」 女子詐騙罪成 自稱電騙受害者 官斥「賊喊捉賊」
鄧炳強函WSJ：合法檢國殤柱 評論失實 高志活去信港府索手令 稱樂意來港展示證物
鄧炳強函WSJ：合法檢國殤柱 評論失實 高志活去信港府索手令 稱樂意來港展示證物
天主教區今年續停辦六四彌撒
天主教區今年續停辦六四彌撒
家族辦公室投資免利得稅 去年度起課稅生效
家族辦公室投資免利得稅 去年度起課稅生效
獵龜猖獗 環境局：偵察到可疑活動 未有人被捕
獵龜猖獗 環境局：偵察到可疑活動 未有人被捕
「港車北上」驗車預約爆滿 中檢增聘加班應付
「港車北上」驗車預約爆滿 中檢增聘加班應付
內地遊港團逾半500元內 旅界：港多屬中途站 難反映整程團費
內地遊港團逾半500元內 旅界：港多屬中途站 難反映整程團費
中旅社證件中心擬全線延時 增臨時中心
中旅社證件中心擬全線延時 增臨時中心
利誘智障少年肛交 七旬翁囚兩年半
利誘智障少年肛交 七旬翁囚兩年半
「預設醫療指示」立法草案擬年內交 准院友死於自然毋須報告 免院舍抗拒「在居處離世」
「預設醫療指示」立法草案擬年內交 准院友死於自然毋須報告 免院舍抗拒「在居處離世」
清關起疑 揭3旅客體內藏154粒可卡因
清關起疑 揭3旅客體內藏154粒可卡因
凱施有分店續營業 有員工欠薪求助
凱施有分店續營業 有員工欠薪求助
強姦罪脫 男子認狎表妹盼勿判監
強姦罪脫 男子認狎表妹盼勿判監
大灣區GBA專題：港青內地升學人數持續增長
大灣區GBA專題：港青內地升學人數持續增長
大灣區GBA專題：大灣區青年航空業實習計劃啟動
大灣區GBA專題：大灣區青年航空業實習計劃啟動
大灣區GBA專題：深圳常住人口減少 設市以來首次
大灣區GBA專題：深圳常住人口減少 設市以來首次
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】郭位：城大優秀 原因有3件 臨別在即 稱保健中心翻修圓願
【Emily】郭位：城大優秀 原因有3件 臨別在即 稱保健中心翻修圓願
【Emily】網媒Transit Jam停運 夏寶龍訪港時創辦人曾請願
【Emily】網媒Transit Jam停運 夏寶龍訪港時創辦人曾請願
【Emily】杭州亞運馬術項目 馬會提供技術支援
【Emily】杭州亞運馬術項目 馬會提供技術支援
【Emily】減國安威脅 林新強以曼聯後衛「麥麥送」比喻
【Emily】減國安威脅 林新強以曼聯後衛「麥麥送」比喻
【Emily】穿過仲門畢唔到業？ 朱銘原意係「成功之門」
【Emily】穿過仲門畢唔到業？ 朱銘原意係「成功之門」
【Emily】霍英東誕辰百周年 中央北京辦座談會
【Emily】霍英東誕辰百周年 中央北京辦座談會