修例通過 外狀打國安案須特首批 或涉複雜案件審批不設時限 有議員促說明準則制衡權力

律師會昨歡迎通過修例，認為條例草案涵蓋逐案處理原則，並只限於國安案件，而修訂亦同樣適用於控方。

英御狀：不涉機密 設限不解

多次來港參與案件的英國御用大律師Jonathan Caplan向本報表示，海外律師與本地大律師同樣受本地執業及懲處機制規管，又認為國安案未必涉國家機密，「行政及立法機構有責任解釋何須施加限制，我認為難以理解」。

人大常委會去年底就《港區國安法》釋法，指海外律師能否參與國安案需特首認定。律政司提出修訂《法律執業者條例》，規定海外律師申請參與國安案會採用「逐案處理」方式，並加強特首審批的角色。

不能覆核因國安性質

林：行政較法院判斷佳

立法會昨以舉手方式大比數通過修例。林定國在表決前發言回應多項對修例的質疑，對於修例訂明特首決定不容法律挑戰，林定國認為基於國安事務本質，行政機關遠較法院處於更佳位置作出合適判斷，法院會尊重行政機關決定。

今次修例設「申請前甄別程序」，海外律師申請參與國安案件前要先獲特首批出准許申請通知書，至法院處理申請，要再由特首發出證明書，若特首認定不利國安，法院不得批出申請。律師會曾表示，特首沒必要前後兩次審批同一事項；林定國昨重申，兩階段驗證標準和目的不同，首階段審視申請是否有成功機會，旨在避免浪費原訟法庭等各方時間，次階段則是特首全盤考慮、終極分析和決定。

指目的不同 兩次審批必須

新思維狄志遠表示，修例後特首有權決定是否向海外大律師批出專案認許參與國安案件，關注如何制衡其權力，憂慮特首會干預司法獨立和自主、有政治考慮、在不同時間作不同考慮；關注特首是否有詳盡審批準則、不批出專案認許會否解釋，冀特首向公眾說明審批準則。

林：涉敏感資料不宜公開準則

林定國在修例通過後接受Now新聞訪問，表示基於國安案件的本質，加上案件可能觸及保密資料、具敏感度，認為不適宜公開個案詳情和拒絕原因，不認為公開考慮因素有助市民理解決定。法律界林新強表示原則上支持修例，但重申應一刀切禁止海外大律師參與國安案件，以免把關時出錯。經民聯梁美芬認為，今次修例沒有一刀切限制海外大律師參與國安案件，反映政府態度寬容，又指特首工作「日理萬機」，認同修例沒有規定特首在指定時限完成審批申請。

梁美芬：沒一刀切 態度寬容

法案委員會主席馬逢國表示，立法會有憲制責任通過修例，重申修訂僅影響國安案件，不影響海外大律師參與其他案件。他指海外大部分司法管轄區均不容許海外律師參與案件，認為今次修訂符合國際規範。