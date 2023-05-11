稱首針後心肌炎 青年認千元賄護士換針紙

被告張展衡在地區康健中心任職健康策劃員，根據案情，張去年9月21日前往葵涌林士德體育館的社區疫苗接種中心，將一張紙遞給護士呂曉丹，紙上寫「我打完第一針有心肌炎，醫生開過兩次豁免紙，但係依家唔肯再開」、「公司又逼住要打咗針先可以返工，求吓你，幫幫忙」。護士當面拒絕要求，對張稱如身體不適便不要接種疫苗。

指公司逼針 護士拒絕「幫幫忙」

不久，張把兩張500元鈔票遞給護士，護士意會到張試圖行賄，以取得虛假的疫苗接種紀錄。護士再次拒絕，張取回鈔票和紙張後離開。在警誡下，被告承認向護士提供1000元，以取得疫苗接種紀錄，保住工作。

案情又指，被告當時任職的地區康健中心為政府實施「疫苗通行證」的指定醫療處所，僱員須接種新冠疫苗或持醫學豁免證明書，方可進入中心工作。被告被捕後表示，他接種第一劑疫苗後身體不適，故害怕打第二針，加上豁免證明書在案發前一日到期，他遂將涉案紙張交給護士。

【案件編號：WKCC1078/23】