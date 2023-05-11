控方：主要證人作供完畢 將召警作證

施德來昨日早上有到庭，自前日起在延伸法庭列席。辯方表示明白情况不理想，但施冀可稍作休息，向法庭申請押後聆訊一日。控方律政司副刑事檢控專員萬德豪指出，擬傳召的選舉主任是被告何桂藍和陳志全希望傳召，證供僅牽涉到他們。法官李運騰表示，在非常特殊情况時才會在被告缺席下審訊；法官陳慶偉則稱只是押後一天，法庭沒有其他選擇，最終批准押後聆訊。

因應辯方 就證物鏈作供

李官和陳官昨日另提及，控方案情似乎來到尾聲。萬德豪表示，之後將因應何桂藍及吳政亨，傳召10至11名警員證人就證物鏈作供，另有兩至三名證人讓辯方盤問。李官質疑是否需要10至11名證人作供，萬回應稱不認為需要在證物鏈上耗時；代表何桂藍的大律師Trevor Beel則表示盤問相關證人時間較短，料不會爭議部分證據。

李官關注，主要的控方證人已完成作供，萬德豪確認。李官遂着辯方要向被告索取指示，考慮會否作供或傳召辯方證人，以及就「毋須答辯」作中段陳辭等。

Beel另提出不知控方會否傳召關於社交媒體facebook和YouTube的專家證人，萬回應稱不打算傳召專家證人。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）