七一立會案5‧29審 有被告稱不宜答辯

控方索精神報告審視 5．24再訊

13名被告為城大編委記者黃家豪、學生羅樂生、運輸工何俊諺、「佔旺女村長」畢慧芬、港大學生會前會長孫曉嵐、「佔旺畫家」潘浩超、網媒記者馬啟聰、藝人王宗堯、地盤工沈鏡樂、劉頴匡、吳智勇、范俊文及林錦均。

13人被控2019年7月1日在立法會綜合大樓參與暴動，其中12名被告均被控「進入或逗留在會議廳範圍」，林錦均除外。林另被控在立法會綜合大樓外干犯一項刑事損壞，潘浩超則被控在政總外干犯一項非法集結及一項刑事損壞。

劉頴匡和羅樂生早前表示擬認罪。原為同案被告、被控暴動的鄒家成目前就初選案受審，因兩案審訊「撞期」，較早時他獲准和其他被告分拆案件審訊。

【案件編號：DCCC606至610/20等】

（反修例風暴）