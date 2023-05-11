七一立會案5‧29審 有被告稱不宜答辯

【明報專訊】2019年七一當日有示威者衝擊立法會大樓，佔領會議廳。另涉「35+」初選案還押的劉頴匡、藝人王宗堯等13人被控暴動等罪行，案件本月29日正式開審。其中案發時21歲、報稱運輸工的被告何俊諺昨日在區院（移師至西九龍法院）提訊，辯方提交專家報告稱被告不適合答辯，控方申請索取兩份精神科報告以作審視，辯方不反對，暫委法官李志豪將案件押後至本月24日再訊，同日進行審前覆核，其間被告須還押。
控方索精神報告審視 5．24再訊
13名被告為城大編委記者黃家豪、學生羅樂生、運輸工何俊諺、「佔旺女村長」畢慧芬、港大學生會前會長孫曉嵐、「佔旺畫家」潘浩超、網媒記者馬啟聰、藝人王宗堯、地盤工沈鏡樂、劉頴匡、吳智勇、范俊文及林錦均。
13人被控2019年7月1日在立法會綜合大樓參與暴動，其中12名被告均被控「進入或逗留在會議廳範圍」，林錦均除外。林另被控在立法會綜合大樓外干犯一項刑事損壞，潘浩超則被控在政總外干犯一項非法集結及一項刑事損壞。
劉頴匡和羅樂生早前表示擬認罪。原為同案被告、被控暴動的鄒家成目前就初選案受審，因兩案審訊「撞期」，較早時他獲准和其他被告分拆案件審訊。
【案件編號：DCCC606至610/20等】