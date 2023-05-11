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港聞

港聞二

律政檢控意見等兩年 官指不公減刑 淘大衝突兩男囚3.5至4月 另一官：隔3年處理礙被告生活

【明報專訊】2019年9月14日淘大商場有逾百人因政見發生衝突，警方去年5月、即事隔逾兩年半後起訴7名男子（見表）。其中兩人昨日分別在東區及觀塘裁判法院接受判刑，27歲侍應涉及藏武罪，法庭指律政司歷時兩年才向控方提供法律意見，出現拖延，對被告構成不公，酌情減刑1個月，判囚4個月；另一案件中裁判官提及案件在案發逾3年後才處理，對被告構成壓力及影響他現有穩定的生活，酌情減刑兩周，判囚3個月兩星期。

本報就案件出現拖延分別向警方及律政司查詢，警方回覆稱由於與案件有關的司法程序尚未完成，不便評論；律政司至截稿前暫未回覆。

一藏「雷射裝置」行山杖 保釋等上訴

被告劉佑煒（報稱侍應）被控於2019年9月14日在牛頭角彩頤居外公眾地方，管有一個能發出雷射光的裝置及一支行山杖，上月28日被判罪成還押。劉昨午在東區裁判法院被判囚4個月，即由代表律師提出保釋等候上訴，法官批准。

還押間親友訪 求情稱不欲久別

辯方昨日求情稱，雖然劉曾因兩次犯事先後被判入教導所及戒毒所，但他自言過去12天還押帶來不一樣的體會，有別於以往在院舍內感覺被人放棄，今次羈押期間其未婚妻、朋友、上司下屬都到獄中探望他或寫信，使劉想珍惜與他們的關係。辯方冀法庭輕判，縮短劉忍受分離帶來的痛苦，並就延誤檢控減刑。

官：藏武嚴重 判刑需具阻嚇力

裁判官屈麗雯判刑時表示，案情並不輕微，判刑需具相當阻嚇性。至於有否延誤檢控，她稱警方於案發後一個月內蒐證分析，案件複雜、需索取專家報告，並在7個月後、即2020年4月向律政司索取法律意見，其間無明顯拖延。

法官稱，律政司當時需處理其他社會事件個案，影響進度及需要更多工時是可以理解，惟直到2022年4月、用上兩年時間以提供法律意見，屬不合理拖延，對被告構成不公。

另案涉拒捕 官指無不合理拖延

另一案件中被告范子謙（程式設計師）被控於2019年9月14日在淘大商場一樓抗拒正執行職務的高級督察鄺志文和警長3870；其中針對抗拒該督察的拒捕罪成立，昨於觀塘裁判法院判刑。

辯方表示，警方去年5月才起訴范，審訊原本定於同年11月，但開審當日因裁判官身體不適押後，審訊再排期後延遲半年才開審。裁判官劉淑嫻判刑時指出，案件有嚴重之處，包括范將涉案督察「拖行」在地逾10米及試圖搶警棍等，並認為控方沒有不合理拖延，量刑應為4個月，但考慮案件在案發逾3年後才處理，影響被告生活，最終酌情減刑至判監三個月兩周。

【案件編號：KTCC659、662/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕拒捕 在公眾地方管有攻擊性武器罪 延誤 反修例事件 淘大商場

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