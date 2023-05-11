報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
港聞
2023年5月11日星期四
港聞二
DSE中史問文革 考生「避險」不擇 教師指過慮 料來年起漸返疫前減選答自由
孫玉菡：夏寶龍提人力挑戰充分溝通 議員：要兼聽勞資
律政檢控意見等兩年 官指不公減刑 淘大衝突兩男囚3.5至4月 另一官：隔3年處理礙被告生活
七一立會案5‧29審 有被告稱不宜答辯
控方：主要證人作供完畢 將召警作證
「洪門宴」案10月審 控辯各覓腦神經專家作供
稱首針後心肌炎 青年認千元賄護士換針紙
碰撞爭執互潑茶 餐廳兩職員被捕
拍少女裸照索「贖金」 女子詐騙罪成 自稱電騙受害者 官斥「賊喊捉賊」
修例通過 外狀打國安案須特首批 或涉複雜案件審批不設時限 有議員促說明準則制衡權力
鄧炳強函WSJ：合法檢國殤柱 評論失實 高志活去信港府索手令 稱樂意來港展示證物
天主教區今年續停辦六四彌撒
家族辦公室投資免利得稅 去年度起課稅生效
獵龜猖獗 環境局：偵察到可疑活動 未有人被捕
「港車北上」驗車預約爆滿 中檢增聘加班應付
內地遊港團逾半500元內 旅界：港多屬中途站 難反映整程團費
中旅社證件中心擬全線延時 增臨時中心
利誘智障少年肛交 七旬翁囚兩年半
「預設醫療指示」立法草案擬年內交 准院友死於自然毋須報告 免院舍抗拒「在居處離世」
清關起疑 揭3旅客體內藏154粒可卡因
凱施有分店續營業 有員工欠薪求助
強姦罪脫 男子認狎表妹盼勿判監
大灣區GBA專題：港青內地升學人數持續增長
大灣區GBA專題：大灣區青年航空業實習計劃啟動
大灣區GBA專題：深圳常住人口減少 設市以來首次
尊子漫畫
【Emily】郭位：城大優秀 原因有3件 臨別在即 稱保健中心翻修圓願
【Emily】網媒Transit Jam停運 夏寶龍訪港時創辦人曾請願
【Emily】杭州亞運馬術項目 馬會提供技術支援
【Emily】減國安威脅 林新強以曼聯後衛「麥麥送」比喻
【Emily】穿過仲門畢唔到業？ 朱銘原意係「成功之門」
【Emily】霍英東誕辰百周年 中央北京辦座談會
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
編按：Emily版尊子漫畫及世紀版乜議員漫畫，將於14日（周日）起停刊，《明報》多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷。編輯部
上 / 下一篇新聞
DSE中史問文革 考生「避險」不擇 教師指過慮 料來年起漸返疫前減選答自由
孫玉菡：夏寶龍提人力挑戰充分溝通 議員：要兼聽勞資
律政檢控意見等兩年 官指不公減刑 淘大衝突兩男囚3.5至4月 另一官：隔3年處理礙被告生活
七一立會案5‧29審 有被告稱不宜答辯
控方：主要證人作供完畢 將召警作證
「洪門宴」案10月審 控辯各覓腦神經專家作供
稱首針後心肌炎 青年認千元賄護士換針紙
碰撞爭執互潑茶 餐廳兩職員被捕
拍少女裸照索「贖金」 女子詐騙罪成 自稱電騙受害者 官斥「賊喊捉賊」
修例通過 外狀打國安案須特首批 或涉複雜案件審批不設時限 有議員促說明準則制衡權力
鄧炳強函WSJ：合法檢國殤柱 評論失實 高志活去信港府索手令 稱樂意來港展示證物
天主教區今年續停辦六四彌撒
家族辦公室投資免利得稅 去年度起課稅生效
獵龜猖獗 環境局：偵察到可疑活動 未有人被捕
「港車北上」驗車預約爆滿 中檢增聘加班應付
內地遊港團逾半500元內 旅界：港多屬中途站 難反映整程團費
中旅社證件中心擬全線延時 增臨時中心
利誘智障少年肛交 七旬翁囚兩年半
「預設醫療指示」立法草案擬年內交 准院友死於自然毋須報告 免院舍抗拒「在居處離世」
清關起疑 揭3旅客體內藏154粒可卡因
凱施有分店續營業 有員工欠薪求助
強姦罪脫 男子認狎表妹盼勿判監
大灣區GBA專題：港青內地升學人數持續增長
大灣區GBA專題：大灣區青年航空業實習計劃啟動
大灣區GBA專題：深圳常住人口減少 設市以來首次
尊子漫畫
【Emily】郭位：城大優秀 原因有3件 臨別在即 稱保健中心翻修圓願
【Emily】網媒Transit Jam停運 夏寶龍訪港時創辦人曾請願
【Emily】杭州亞運馬術項目 馬會提供技術支援
【Emily】減國安威脅 林新強以曼聯後衛「麥麥送」比喻
【Emily】穿過仲門畢唔到業？ 朱銘原意係「成功之門」
【Emily】霍英東誕辰百周年 中央北京辦座談會
DSE中史問文革 考生「避險」不擇 教師指過慮 料來年起漸返疫前減選答自由
孫玉菡：夏寶龍提人力挑戰充分溝通 議員：要兼聽勞資
律政檢控意見等兩年 官指不公減刑 淘大衝突兩男囚3.5至4月 另一官：隔3年處理礙被告生活
七一立會案5‧29審 有被告稱不宜答辯
控方：主要證人作供完畢 將召警作證
「洪門宴」案10月審 控辯各覓腦神經專家作供
稱首針後心肌炎 青年認千元賄護士換針紙
碰撞爭執互潑茶 餐廳兩職員被捕
拍少女裸照索「贖金」 女子詐騙罪成 自稱電騙受害者 官斥「賊喊捉賊」
修例通過 外狀打國安案須特首批 或涉複雜案件審批不設時限 有議員促說明準則制衡權力
鄧炳強函WSJ：合法檢國殤柱 評論失實 高志活去信港府索手令 稱樂意來港展示證物
天主教區今年續停辦六四彌撒
家族辦公室投資免利得稅 去年度起課稅生效
獵龜猖獗 環境局：偵察到可疑活動 未有人被捕
「港車北上」驗車預約爆滿 中檢增聘加班應付
內地遊港團逾半500元內 旅界：港多屬中途站 難反映整程團費
中旅社證件中心擬全線延時 增臨時中心
利誘智障少年肛交 七旬翁囚兩年半
「預設醫療指示」立法草案擬年內交 准院友死於自然毋須報告 免院舍抗拒「在居處離世」
清關起疑 揭3旅客體內藏154粒可卡因
凱施有分店續營業 有員工欠薪求助
強姦罪脫 男子認狎表妹盼勿判監
大灣區GBA專題：港青內地升學人數持續增長
大灣區GBA專題：大灣區青年航空業實習計劃啟動
大灣區GBA專題：深圳常住人口減少 設市以來首次
【Emily】郭位：城大優秀 原因有3件 臨別在即 稱保健中心翻修圓願
【Emily】網媒Transit Jam停運 夏寶龍訪港時創辦人曾請願
【Emily】杭州亞運馬術項目 馬會提供技術支援
【Emily】減國安威脅 林新強以曼聯後衛「麥麥送」比喻
【Emily】穿過仲門畢唔到業？ 朱銘原意係「成功之門」
【Emily】霍英東誕辰百周年 中央北京辦座談會
prev
next