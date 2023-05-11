強姦罪脫 男子認狎表妹盼勿判監

被告CFL（案發時14歲）開審前承認3項非禮及4項普通襲擊，審訊中途承認新增的非禮罪，另續就否認的強姦、非禮及普通襲擊罪受審。3男4女陪審團昨日一致裁定3罪不成立，作為強姦罪交替控罪的企圖強姦罪亦不成立。

求情稱道歉「遲了30多年」

因妒忌母親偏心、性好奇犯案

辯方就被告承認的8罪求情，讀出被告撰寫的7頁求情信，當中被告稱當時母親偏心表妹，他出於妒忌和對性好奇犯案，強調與淫慾無關，對於為表妹和家人帶來傷害感羞愧。他自言長大後才明白其行為「十分卑劣」，令他與人相處時警惕自己避免身體接觸，亦避席不少家庭聚會。

被告自2018年被捕至今歷時5年，稱案件令生活出現巨大變化，他兩度辭職，情緒亦出現問題，又提到2019年社會運動令他情緒大受打擊，害怕看新聞，「但出於對自己家園的關心又必須了解」。被告希望結案後受害人可以真正釋懷，自己也有機會改過自新。

官：14歲對性好奇不出奇

無故施襲「好霸王」

辯方又求情稱，若事主33年前報案，案件應在少年法庭處理，加上被告候審5年受盡心理壓力，望可判處非監禁式刑罰。法官張慧玲認為要考慮被告案發時14歲，對性好奇亦不出奇，但被告無故施襲令事主受驚，行為「好霸王」，形容案件令人「好唏噓」，決定索取感化及社服令報告再判。

【案件編號：HCCC 160/21】