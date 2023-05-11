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內地遊港團逾半500元內 旅界：港多屬中途站 難反映整程團費

【明報專訊】通關後內地訪港團大增，文化體育及旅遊局昨表示，今年2月6日至5月7日旅遊業監管局收到9674個內地入境團行程登記，近半留港兩日，約四成只留港一日，兩者共佔86%；至於3月29日至5月7日的3183個旅行團，逾半團費為500人民幣或以下。旅遊促進會總幹事崔定邦指出，內地團留港日數相比疫前無大分別，又說訪港團多數是「一程多站」，香港或是整團其中一處，有關數字不能反映整個團費。

旅監局今年3月29日起要求本港持牌旅行代理商就內地團行程登記時提供團費資料。文體旅局回覆立法會議員書面質詢稱，截至本月7日接獲3183個內地團行程登記，最多團費為500人民幣以下（見圖），佔比54%；團費501至1000人民幣的入境團佔13%。

旅監局數字顯示，今年2月6日至5月7日接獲9674個內地團行程登記，當中47%留港兩日，39%僅留港一日。同期內地團遊覽最多的景點是香港摩天輪，有709團；其次是海洋公園，有534團；故宮文化博物館有209團；M+博物館有46團。

認旅團體驗普通 行程需改善

崔定邦表示，團費成本結構「有根有據」，「當然是平，但不是平到離晒譜」，又說近期內地團費升了一成，主因人工支出增多。他說當局雖無收到投訴個案，但旅行團體驗的確「普普通通」，整個行程急需改善。景點方面，他稱因摩天輪位處中環，吸引內地客打卡，而M+涉及現代藝術，團友較難掌握，未必感興趣。

經民聯議員林健鋒昨提出口頭質詢，稱內地出現標榜廉價的訪港旅行團，五一黃金周期間有旅行團安排旅客每天到同一間餐廳用膳，質疑如何令旅客「說好香港故事」。署理文體旅局長劉震稱，不同訪港旅客期望的體驗各有不同，認為最重要確保行程名副其實，行程安排則須視乎旅客願意付出的代價及希望到訪的地方。

旅監未收入境團投訴 接7求助

對於有報道稱有內地旅客訪港時被帶往參觀公共租住房屋，更有領隊懷疑要求團友協助走私香煙，劉震稱旅監局正調查，如發現違規違法行為，將檢控及紀律處分相關旅行代理商及導遊。

旅監局2月6日至5月7日期間無收到有關內地入境團投訴，但接獲7宗內地旅客求助個案，其中3宗涉及退回於註冊商店購買的產品；關於內地領隊態度、註冊商店職員態度、團員走失，以及旅行團行程及收費，各有一宗。旅監局正處理個案，若發現涉違法違規行為，會按既定程序就檢控及紀律處分等跟進。

相關字詞﹕旅監局 旅遊 內地團

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