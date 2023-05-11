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孫玉菡：夏寶龍提人力挑戰充分溝通 議員：要兼聽勞資

【明報專訊】勞福局長孫玉菡日前訪京期間獲港澳辦主任夏寶龍接見，他昨引述夏提醒當局要充分溝通，妥善處理好人力不足的挑戰，又鼓勵當局用好大灣機遇處理港人安老問題，提供多一個選擇。有立法會議員認為中央充分掌握香港脈搏，明白人力短缺可能影響生產力，但若外勞議題處理不當亦影響社會和諧，故提醒要妥善處理，聆聽包括勞界和商界的意見，也要體現對各方有益。

孫：獲鼓勵用灣區機遇處理安老

孫玉菡昨總結訪京行程時表示，很高興夏寶龍肯定勞福局工作。他說曾匯報兩周前率領社福界約50人考察團到大灣區視察安老和殘疾服務設施，夏寶龍很鼓勵當局用好大灣區機遇，為處理香港安老問題多開一條路，為港人提供多一個選擇。

勞工和人力方面，孫玉菡說已向夏寶龍匯報院舍輸入護理員特別計劃，而夏寶龍亦提醒特區政府面對不同行業人力短缺問題時，一定要如院舍輸入護理員特別計劃般做好充分溝通，妥善處理好人力不足的挑戰。

鄧家彪：輸入外勞處理不當或損和諧

工聯會立法會議員、福利事務委員會主席鄧家彪認為，中央看重人力和安老兩大範疇，亦充分掌握香港脈搏，明白人力短缺可能影響社會生產力，但若外勞議題處理不當亦影響和諧，故提醒當局妥善處理。鄧認為，夏寶龍是寄語特區政府處理人力短缺問題和擴大輸入外勞議題時要聆聽各界意見，包括勞工和商界，「不是一面倒」，要互諒互解，亦要體現對各方有益，不應只是僱主藉擴大輸勞得益，本地工人亦應獲改善工資。

另外，強積金對冲將於2025年5月1日取消，上屆政府提出設立專項儲蓄戶口計劃，勞福局昨向立法會人力事務委員會提交文件，提到理解社會就專項儲蓄戶口計劃表達的關注，目前經濟正處疫後復蘇階段，利率水平與剛提出計劃時不同，考慮到專項儲蓄戶口計劃只是取消對冲配套措施，不影響政府2025年5月1日取消對冲，當局委託顧問使用最新數據詳細研究，檢視計劃成本效益，會在敲定計劃未來路向後公布。

政府計劃下月向立法會財委會申請撥款，其中包括預計開發政府資助計劃資訊科技系統涉及4140萬元非經常開支。2024/25年度及2025/26年度系統開發期內，用於維修保養及支援系統的經常開支預計分別為44.9萬元及467萬元；2026/27年度起相關經常開支預計每年966萬元。

相關字詞﹕人力資源 夏寶龍 勞福局 孫玉菡

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