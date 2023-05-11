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DSE中史問文革 考生「避險」不擇 教師指過慮 料來年起漸返疫前減選答自由

【明報專訊】中學文憑試（DSE）中史科昨日考畢，今年繼續不設必答題。卷一試題涵蓋古代與近代中國歷史，包括漢武帝新經濟政策、孝文帝漢化、文化大革命與改革開放等。有考生稱為避險，考慮文革等題目的「危險性」後略過該題。有教師認為考生過分憂慮，又預料明年起逐步減低選答自由度，料考生難以「偏讀」迴避試題。

全港約5900人報考今年DSE中史科。過往卷一設有必答題，考評局因應新冠疫情精簡考試要求，今年繼續刪走卷內必答題，考生可選題作答。該卷古代史考問北宋前期措施、漢武帝新經濟政策、北魏孝文帝漢化等，近代史則涵蓋第一個五年計劃、文化大革命、改革開放等內容。

考生：老師試前提注意「危險」題目

卷內有題目考問「文化大革命」，提供當年宣傳批鬥的海報，印上「打好批林批孔的人民戰爭」字眼，試題問「林」和「孔」分別指誰，又追問「林」對文革發展有何責任。該題另附上整理自書籍的文字資料，包括《改革開放30年紀實》和《鄧小平改革開放思想研究》，解釋農村改革第一步「是以家庭聯產承包責任制為核心內容，農民生活得到顯著改善」。

於東區試場應考的翁同學表示，沒選答文化大革命和改革開放相關題目，稱老師試前曾提醒「如出了有『危險性』的題目，就看看性質，有否問（事件）的好與壞，自行決定作答否」，他評估「危險性」後略過該題，亦考慮到該題問「改革開放措施的內容和成效」，佔達15分，認為有難度。

宋元明清幾乎沒溫 歸因網課下「遊魂」

同場的伍同學稱，重點溫習秦漢及魏晉南北朝等，幾乎沒溫過宋元明清，笑稱「因為很多東西要記，上堂那段時間應該是網課，遊魂了」。蔡同學試前「貼題」，估計會考問安史之亂、唐代的題目，未料考問不熱門的宋代史，又稱文革相關題目牽涉不少時間線，「（溫習時）不會專攻這課題」。

教師稱試卷難度如昔 多選古史正常

聖士提反堂中學中國歷史科主任徐曉琦表示，今年試卷難度與過往相若，但考生視作熱門題目的隋唐史則在卷一「破天荒消失」。對於考生避答文革「批林批孔」題目且覺得「危險」，徐認為是過分憂慮。他續說，題中的林和孔分別代表林彪和孔子，教科書有涉獵相關部分，又分析過往考試報告均指出考生多選答古代史，乃正常現象。

徐曉琦稱，中史科明年起減低選答自由度，將要求考生選答一題關於晚清至改革開放歷史，逐步回復疫情前的考試要求，故不建議考生「偏讀」或貼題。他又認為即使個別歷史事件曾經出題，考生不應掉以輕心，「今年問漢武帝、明太祖，過往都曾問過，沒溫習就很蝕」。

另外，佔全科30%分數的中史科卷二，今年考問五四運動、孔子推動「正名分」、元代伊斯蘭教等題目，其中考問唐代府兵制和明代衛所制一題中，設一條佔25分的題目，要求考生分別析論該兩制度敗壞原因。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕改革開放 文化大革命 中史

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