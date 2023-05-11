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大灣區GBA專題：大灣區青年航空業實習計劃啟動

【明報專訊】特首去年於施政報告提出的「大灣區青年航空業實習計劃」於昨日正式啟動，首批38名內地學員將於明日前往機管局成立的香港國際航空學院培訓一年。

航空學院培訓中心總監（機場營運及危機管理）許先恩指出，第一批學員主要接觸地勤服務，之後會安排安檢、飛機維修、貨運物流等業務，希望通過香港國際機場這個平台，雕琢學生的技術。對於前往香港學習生活，有學員表示，這是提升英文口語水平能力的絕好機會，亦有學員指出，每月有6000元補貼，足夠在香港生活。

首批38內地學員往機管局培訓一年

自復常後，香港機場航班逐漸恢復，日均客量持續增長，為應付香港以至內地的長遠人力資源需求，政府去年提出相關計劃，由航空學院提供450個實習崗位給灣區青年。昨日赴珠海出席大灣區民航人才培養項目啟動儀式的機管局首席營運總監張李佳蕙表示，實習計劃已經順利招聘首輪100多名學員，其中38名學員將於明日正式赴港，分別到國泰航空（0293）、香港機場地勤服務有限公司，怡中航空服務等公司實習。住宿方面，將安排學員住在香港黃金海岸。

38名學員均來自廣東科學技術職業學院旅遊學院空乘專業，許先恩表示，每個星期航空學院會提供1日課程，其餘日子會去地勤公司實習。許先恩又指出，學員對於民航工作上的知識只限於書本內容，希望通過香港國際機場這個平台雕琢他們技術，甚至可以在日常生活中學習到粵語和英文。他同時表示，會繼續物色大灣區其他學校有志加入航空業的青年，希望愈多愈好。

學員：每月6000元生活津貼夠用

對於即將前往香港學習和生活，其中一名學員麻安琪表示，「參加此次培訓對我們來說是一個提升英語和粵語口語水平能力的絕好機會，香港的國際化環境就已經事半功倍，再加上香港國際航空學院課程的學習，我相信這一年的實習工作，口語能力能夠突飛猛進」。另一學員葉煜源則表示，非常有信心面對即將實習的職位，並期望這個計劃能夠源遠流長，讓更多灣區青年參與，令大灣區民航發展愈來愈好。他還指出，參加培訓每月有12,000元補貼，其中6000元作為住宿和培訓費用，剩下6000元作為生活津貼。

明報記者

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