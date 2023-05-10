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港聞二

田北辰問三隧「愈方便收愈貴」否 運署：現無法答

【明報專訊】政府計劃8月起實施「三隧分流」，目標年底前實施「不同時段、不同收費」。立法會昨日討論相關條例草案，實政圓桌立法會議員田北辰提出，現行方案容許運輸署長調整各隧道收費，總上限15元，令西隧收費有空間由60元減至45元，紅隧及東隧則可加價至比西隧貴，由40元加到55元，關注政府保留此空間，長遠實際上是否希望以「愈方便收得愈貴」分流車輛。運輸署長羅淑佩回應稱，從經濟學上「當然有呢個考慮」，但亦需考慮交通流量及市民接受程度和負擔能力，又指相關問題牽涉政府隧道收費政策，現時無法回答將來會否循任何方法發展，但相信如政策轉變，必須與公眾和立法會有成熟討論才決定。

田北辰昨稱，現行方案容許運輸署長每6個月調整收費，每次上限3元，總上限15元，按8月實施的「644」方案，即西隧最多可減15元，由60元減至45元，相對地紅隧、東隧則可由40元加至55元。田認為調整上限應由15元調低至10元，以令三隧最多變成全部收50元，防止出現紅隧及東隧比西隧更貴10元的情况。

港鐵票價新機制 交諮會歡迎

另外，交通諮詢委員會昨日討論巴士加價申請及港鐵票價調整機制檢討結果，主席張仁良會後稱，委員歡迎優化後的票價調整機制，認為能更充分回應市民對票價與港鐵利潤及服務表現掛鈎的關注，而討論巴士加價申請時則考慮和平衡了一籃子因素，已將意見交政府考慮。

翻查資料，對比舊機制，港鐵新機制可令最終票價再壓低最多0.2個百分點加幅。

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