聽障男襲警案重審 辯方反對口頭招認呈堂

控罪指稱，被告羅鎮傑（案發時19歲）2019年9月15日在港鐵銅鑼灣站C出口外襲擊時任高級警司區永樑。

稱沒聽到警誡 警錄口供違規

辯方讀出反對被告的口頭招認及會面紀錄呈堂之理由，稱被告患有永久失聰，即使佩戴助聽器，聽力亦不如常人一般。辯方表示，被告在不自願及不公平下招認，因為他被捕前曾遭警員毆打、施放胡椒噴劑，以及一度失去助聽器，直到離開被捕現場後才獲警員交還助聽器，而被告於關鍵時間沒有聽到警員對他施行警誡。

辯方續指，警員違反錄取口供的規則，包括沒為被告安排手語傳譯員、向被告訛稱該會面紀錄不等於「口供」，以及稱若被告承認控罪，只會被判處非監禁式刑罰。

辯方又指，被告案發時年輕，被帶到警署後驚慌失措，其母親抵達警署後多次斥責被告及對他表達不滿，不但無助被告紓緩情緒，反令被告增添壓力，因此被告是處於精神極度繃緊及擔憂的狀態下錄口供，辯方因而要求法庭拒納被告的口頭招認及會面紀錄。

【案件編號：ESCC 2106/22】

（反修例風暴）