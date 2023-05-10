灣區港人續可100人幣求診港大深圳醫院

立法會財委會上周五通過先導計劃的撥款申請，涉約1000萬港元。醫衛局昨日公布先導計劃今起推出，居於大灣區、已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的香港市民合資格申請，服務範圍與「特別支援計劃」相同，涵蓋醫管局主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨牀腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。偶發性疾病、需住院或日間住院以及急症室服務不包括在內。

當局稱，已參加「特別支援計劃」的病人如有意參加先導計劃，可向港大深圳醫院提出，完成手續過渡至先導計劃；無意參加並希望回港覆診的病人，可向該院提出轉介到醫管局跟進。至於從未參與計劃或需更新個人資料者，今起可向該院申請。