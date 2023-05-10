灣區港人續可100人幣求診港大深圳醫院

【明報專訊】政府2020年為居於大灣區但因新冠疫情無法返港覆診的醫管局病人推出「特別支援計劃」，資助他們於港大深圳醫院診症。計劃昨日屆滿，醫務衛生局公布，今日起會緊接推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」以繼續有關安排，資助方式與先前計劃一樣，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症需繳付人民幣100元診金，餘下費用差額由計劃資助，上限人民幣2000元，資助上限的有效期至明年3月31日。
立法會財委會上周五通過先導計劃的撥款申請，涉約1000萬港元。醫衛局昨日公布先導計劃今起推出，居於大灣區、已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的香港市民合資格申請，服務範圍與「特別支援計劃」相同，涵蓋醫管局主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨牀腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。偶發性疾病、需住院或日間住院以及急症室服務不包括在內。
當局稱，已參加「特別支援計劃」的病人如有意參加先導計劃，可向港大深圳醫院提出，完成手續過渡至先導計劃；無意參加並希望回港覆診的病人，可向該院提出轉介到醫管局跟進。至於從未參與計劃或需更新個人資料者，今起可向該院申請。