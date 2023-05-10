孫東稱AI「無可避免」 盼業界推港版ChatGPT

【明報專訊】ChatGPT等生成式人工智能（AI）技術備受社會關注，創新科技及工業局長孫東昨日出席活動致辭時表示，相關技術的出現是「無可避免、冇得揀」，形容香港在算力、數據及人才方面均有優勢，冀不久將來可見業界開發出「港版ChatGPT」。署理政府資訊科技總監黃志光在同一場合稱，ChatGPT有助提高生產力及協助研究，資科辦去年9月已推出指引供政府內部參考，協助部門識別使用人工智能及大數據技術時的私隱和資訊安全風險等。
立法會議員邱達根及黃錦輝昨日聯同香港電腦學會、科技園公司、數碼港等多個業界組織，舉辦「Town Hall Meeting 系列——ChatGPT及其背後技術和展望」活動，藉專題演講探討相關技術應用。
華為總監稱ChatGPT帶偏見
倡建代表自身文化語言模型
中大禤永明系統工程與工程管理學講座教授蒙美玲在演講中表示，ChatGPT可用於撮寫、翻譯等，但資訊未必準確，例如她曾用ChatGPT為深圳朋友設計來港遊玩行程，行文流暢但地名出錯。
華為Web3 & AI資深銷售總監王豐引述西方學者論文，稱ChatGPT生成內容帶偏見，政治傾向與美國民主黨人意識形態相近，認為與知識來源偏重英文主流媒體有關，提倡內地或香港建立可代表自身文化的語言模型。
孫料港AI發展可處世界前列
政府正研究設立香港人工智能超算中心，孫東在致辭時形容，香港很快「有自己的算力」，數據環境亦不錯，同時有吸引人才的「DNA優勢」，認為香港在發展生成式AI技術有條件處於世界較前位置。黃志光則說，樂見市場有多元化的生成式AI技術工具落地，應用場景廣泛，包括資料蒐集及分析、翻譯及起草文件、生成文章撮要，甚至是編寫簡單程式，但發展往往伴隨着值得社會關注的風險及挑戰。
黃志光：留意風險 保持開放
黃志光認為，如何加強管理及監管生成式AI技術以平衡風險，是各地政府必須面對的課題，政府留意到國家網信辦最近推出「生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）」，而資科辦去年9月亦推出《人工智能道德框架》，協助部門識別應用人工智能及大數據時的潛在風險及需關注事項，政府長遠會保持積極開放態度，留意相關技術未來發展再應對。