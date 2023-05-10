孫東稱AI「無可避免」 盼業界推港版ChatGPT

立法會議員邱達根及黃錦輝昨日聯同香港電腦學會、科技園公司、數碼港等多個業界組織，舉辦「Town Hall Meeting 系列——ChatGPT及其背後技術和展望」活動，藉專題演講探討相關技術應用。

華為總監稱ChatGPT帶偏見

倡建代表自身文化語言模型

中大禤永明系統工程與工程管理學講座教授蒙美玲在演講中表示，ChatGPT可用於撮寫、翻譯等，但資訊未必準確，例如她曾用ChatGPT為深圳朋友設計來港遊玩行程，行文流暢但地名出錯。

華為Web3 & AI資深銷售總監王豐引述西方學者論文，稱ChatGPT生成內容帶偏見，政治傾向與美國民主黨人意識形態相近，認為與知識來源偏重英文主流媒體有關，提倡內地或香港建立可代表自身文化的語言模型。

孫料港AI發展可處世界前列

政府正研究設立香港人工智能超算中心，孫東在致辭時形容，香港很快「有自己的算力」，數據環境亦不錯，同時有吸引人才的「DNA優勢」，認為香港在發展生成式AI技術有條件處於世界較前位置。黃志光則說，樂見市場有多元化的生成式AI技術工具落地，應用場景廣泛，包括資料蒐集及分析、翻譯及起草文件、生成文章撮要，甚至是編寫簡單程式，但發展往往伴隨着值得社會關注的風險及挑戰。

黃志光：留意風險 保持開放

黃志光認為，如何加強管理及監管生成式AI技術以平衡風險，是各地政府必須面對的課題，政府留意到國家網信辦最近推出「生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）」，而資科辦去年9月亦推出《人工智能道德框架》，協助部門識別應用人工智能及大數據時的潛在風險及需關注事項，政府長遠會保持積極開放態度，留意相關技術未來發展再應對。