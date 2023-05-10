民青局斥「尊子漫畫」抹黑委任三會原則

稱《明報》「誤導言論」接二連三

尊子昨日在明報副刊刊載的「乜議員」三格漫畫的內容提及區議員，當中人物表示同意學歷不同於「做嘢能力」、「高分低能」人士很多，又指「會考中英數唔不格、膽固醇過高……色盲大近視都冇問題」，然後該人物說， 「只要長官認為合適，都可以委任佢哋做防火滅罪委員會……」。

民青局昨日fb發文，批評該「尊子漫畫」內容「扭曲、抹黑政府委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員原則」，又指內容無視事實，混淆視聽，並帶歧視成分，「侮辱膽固醇過高、患心臟病、色盲等人士，暗示他們無能力貢獻社會，有違傳媒道德」。該局又批評，近日明報接二連三針對政府完善地區治理建議方案，「作出一些誤導性的言論，扭曲解讀建議方案內容，屬政治凌駕道德的行為」。

政府官員並非首次點名批評尊子漫畫，保安局長鄧炳強上月曾批評尊子一項以警方更新通訊系統為題材的漫畫，指內容是「純粹誤導性的指控」（見表）。