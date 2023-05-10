區會談區會改組 民政專員拉隊走 民青局：屬全港事務 伍月蘭：提案為反映市民聲音

局方：另安排區會代表赴簡介會

民政及青年事務局回覆稱，政府已於5月2日公布「完善地區治理建議方案」，並正陸續與各界人士會面解說，包括將於5月15日舉辦兩場簡介會，聽取地區人士意見，由於方案屬於全港性事務，加上政府已另行安排區議會代表參與專題簡介會，經徵詢法律意見後，政府認為區議會或其轄下委員會會議並非討論有關議題的合適場所。

根據深水埗區議會會議議程，昨日會議主要議程是勞工處長陳穎韶與深水埗區議會議員會面，其後由區議會轄下3個委員會逐一報告，「其他事項」則有關吸煙與健康委員會的無煙社區計劃。伍月蘭向本報表示，自從政府上周提出區議會新方案，陸續收到市民相關意見，包括認為新方案不合理等，於是她在會上提出，在其他事項加入討論區議會新方案，以向政府反映市民意見。

伍引述專員：不符區會職能

伍月蘭引述黃昕然稱，黃諮詢律政司意見後認為區議會新方案屬全港事務，不符區議會職能；黃其後離場，在席其他官員亦跟隨。伍質疑「是否不簽名（支持新方案）就不是聲音？」她關注日後的區議會都未必可反映市民的反對聲音，區議員在會上爭取表達可能構成不恰當行為。

根據現行《區議會條例》，區議會職能包括就影響有關地方行政區內的人的福利事宜、公共設施及服務等向政府提供意見。另邊廂，政府有就一些牽涉全港範圍的議題主動諮詢地區人士意見，例如日前發展局就更新「強拍」制度舉行簡介會。

上次會議同提 稱急事離場

今次並非首次有議員在區議會提出討論區議會職能被拒。翻查資料，上一次3月舉行的深水埗區議會會議，民主黨區議員袁海文曾在會上提出討論區議會職能的處理和檢討，當時黃昕然表示，收到緊急事務需先離開。