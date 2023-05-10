涉藏槍899發子彈 青年稱受託保管

指對方稱合法 子彈「裝飾用」

被告梁頌仁（案發時20歲）被控一項無牌管有槍械或彈藥罪，他涉嫌在2018年12月31日，於紅磡黃埔花園某單位內，管有兩支自動上膛手槍、3個滅聲器和899發子彈。

控方讀出開案陳辭，指案發日早上，偵緝警員10802與同行警員截停並拘捕被告，被告在警誡下回應，「阿sir，我啲槍全部wargame（野戰）舖買，好好地放喺自己屋企，咁都犯法？」警方其後兩度帶被告到其住所搜屋，當時被告的父母和胞兄亦在場，先後搜出兩支手槍、3個滅聲器，以及內有25發子彈的3個彈夾、21盒共889發子彈、3個不同顏色的頭套。被告在警誡下解釋，上述物品由「Terrence」經「阿高」轉交給他，「阿高」稱物件均是合法。

曾稱野戰用品店買「咁都犯法？」

被告隨後自願在沒有律師陪同下錄影會面，自稱在2017年底認識「阿高」，兩人見面不超過20次，平常經應用程式wire溝通，「唔算好熟」，「Terrence」則只見過兩次，他沒有兩人聯絡方式；「阿高」在2018年8月及12月，先後將屋內被搜出的物品交給他，當時「阿高」聲稱物品是「道具」，被告取出滅聲器查看時，對方解釋該物件是電動槍配件。

被告回家後曾拿子彈盒「拎起嚟睇過」，其後物品一直存放家中。警方檢驗後在裝有滅聲器的公文袋發現被告的指紋，其中一盒子彈亦驗出其DNA。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 241/20】