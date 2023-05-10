食物分9級助照顧吞嚥困難者 病者家人讚食譜實用 議員倡政府推廣指引

社聯與中文大學食品研究中心及香港大學吞嚥研究所，以「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）為基礎，配合科學數據及本地適用的描述，制訂照護食指引。指引將食物及飲品按狀態分9個等級，最高的7級為食物原狀，其次是7EC級，指質地較軟、容易咀嚼的食物，最低的0級則為稀薄如水的飲品。指引亦向用家建議測試方法，可用餐叉、匙羹測試食品等級，或用針筒測試飲品，譬如4級糊狀食物在餐叉上可堆成形，小量食物可由叉縫流出，但不會滴落。

照顧曾中風丈夫

妻：指引教曉分辨食物軟硬

該指引亦附有製作照護食的基本烹調要訣及範例，供照顧者參考。現年84歲的羅先生早年曾經中風，3年前因嘔吐物倒流，導致吸入性肺炎，一度難吞嚥口水，經咀嚼和吞嚥訓練，現可食麥皮和爛飯等；作為照顧者的羅太根據指引試煮豉汁蒸魚柳（屬5級），讚指引方便，可學習不少菜式，亦有教學如何在日常生活中分辨食物軟硬程度。

港大教育學院吞嚥研究所長陳文琪表示，言語治療師在評估病人後會作出飲食建議，但未有指引時，部分醫生及院舍廚師等人員，在理解言語治療師的指引方面有出入，最終導致病人的飲食未必合適，而對吞嚥困難人士，不合適的膳食會帶來極大風險，嚴重會導致即場窒息。

學者：以往廚師理解有落差

社聯呼籲政府、公營機構、專業組織採用並推廣相關指引，亦期望政府可增撥資源加強前線員工培訓等。社聯業務總監譚穎茜稱，本港有九成長者住在屋苑，未來重點將是在社區推廣指引，會考慮與私人屋苑合作，亦期望商界能配合，實現「醫社商合作」。

立法會議員狄志遠和林哲玄昨到簡報會現場試食照護食。狄志遠認為，在社區推廣相關指引「有空間」，又強調政府推動很重要，他會在立法會促請政府研究。林哲玄則表示，醫管局可利用吞嚥困難病人即將出院前的過渡時期，向病人及其照顧者推廣指引，並加強培訓。