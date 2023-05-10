復常後首母親節 花店貴花訂單增：料因消費券

多間酒店預訂滿座

母親節臨近，不少酒店會推出母親節自助餐優惠，本報記者昨以顧客身分致電兩間酒店查詢周六（13日）及母親節正日（14日）的訂座情况。荃灣西如心酒店職員透露，那兩日將推出母親節自助午餐及晚餐，共4個時段，正日午餐時段已預訂滿座，晚餐時段剩小量預訂位置；旺角帝京酒店職員表示，母親節當日預訂已滿。

敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，今年母親節食肆訂座情况比一般周六及周日好，舉例稱正日繁忙時段例如晚上7時等，其集團旗下大部分分店訂座已爆滿。黃稱，早前五一黃金周帶動本地食肆營業額，期望母親節亦做到「階段性的消費」，又形容復常後整體營商環境比過去3年好，但預計兩三年才可回復到2017至2018年市道水平。人手方面，黃相信其分店有足夠人手應付母親節客量。

除了一家人吃飯慶祝，不少人會選擇於母親節向媽媽送花。在旺角花墟經營批發零售的花店負責人梁小姐稱，今年訂單比去年多約兩成，大部分顧客選擇600至700元的鮮花，價錢與以往相若。她指出，母親節不同情人節，鮮花訂單較少，大部分人會於正日到場買花，她憶述去年疫下母親節當日鮮花銷情極好，「一人會買兩三束花送給家中女性，去年賣到店裏一枝花都無」，相信今年當日銷情相若，故已進口更多鮮花、特別是康乃馨以應當日需求。

銅鑼灣一間花店的負責人黃小姐亦稱，今年母親節鮮花訂單比去年增加約一成，不少顧客一周前已致電查詢花價。她留意到不少人選購較貴的鮮花，相信與復常後市民更願花錢和已派發消費券等因素有關。

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，留意到現時市面消費氣氛良好，相信零售業市道比過去3年好，「大家都會買一些禮品代表心意」，加上政府早前派發第一期消費券，期望業界推出更多優惠吸引市民消費。