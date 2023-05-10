詐騙學警罪脫 前警長遭撤退休金提覆核

司法覆核申請人歐智威（圖）沒有律師代表，自行陳辭稱，他在2022年1月7日獲通知退休申請獲批，當時一名張姓督察稱紀律聆訊已結束，故他理解紀律行動已不存在，他已退休，質疑處方沒有依程序通知，便在他缺席下繼續紀律聆訊，對他不公。

法官楊家雄關注，另一名楊姓督察曾否在1月10日通知申請人出席紀律聆訊。申請人解釋他曾收過沒有來電顯示、聲稱來自警務處的電話，他回答他已退休，便掛斷電話。

稱未獲悉出席紀律聆訊

警務處：致電30多次上門通知

警務處一方認為，申請人應知道聆訊正在進行，卻放棄辯護權利，因沒有紀錄顯示張曾通知他聆訊已結束，他作為資深警員，應主動了解紀律行動的進度，而他亦承認收到電話通知出席聆訊，處方更30多次嘗試送達通知，投入申請人的信箱，反映處方已盡責任通知申請人。

「警務處須守株待兔等對方出現」

申請人則反駁，當時他因頸椎移位在朋友家中休養，沒有檢查信箱，質疑處方須確保當事人收到通知，若找不到當事人則要用「守株待兔、好蠢嘅方法」等對方出現，不可能只將文件放入信箱便假定對方知情。

翻查報道，申請人於2012年12月至2013年6月在警察學院任教時，涉向班上30名學警騙款24萬元，以及巧立名目收取逾25萬元款項，被控以欺騙手段取得財產、公職人員接受利益和公職人員行為失當合共4罪，當時在區域法院被裁定全部罪名不成立，當庭釋放。

【案件編號：HCAL 923/22】