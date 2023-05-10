教「媾女」KOL索33萬裝身 事主：鞋唔啱著名表唔到手

追討再索13萬 稱領表前不實戰

被告周柏賢（33歲）無聘請代表律師，親自抗辯。陳姓事主昨日繼續作供，稱他從網上影片見到有學員「實戰」時，即在街上和女士搭訕時成功「抄牌」，才報讀涉案課程。去年2月23日，他在被告的游說下，支付了20萬元用於購買衣服及飾物，包括一隻歐米茄007系列手表，供實戰時佩戴。4天後，陳獲被告提供鞋、手袋及眼鏡各一。

陳追問手表時，被告稱已與賣家傾好價錢，要求陳再轉帳13萬元以支付買手表的差額。3月12日，陳轉帳後找被告上堂，但被告稱要多兩周才能領取手表，並以未有手表為由，拒絕帶陳實戰。

稱「上堂」遊街反省感情失敗

陳續稱，當日授課時，被告吩咐他多聽音樂特輯、逛商場時見到有女生玩手機遊戲時，吩咐他多玩遊戲，「同其他學員打機都係訓練嘅一種」。翌日被告再要求陳付6萬元買電腦及手飾，陳認為「表都無，學唔到嘢，好失望」，終拒絕被告。其後陳向被告追討手表，但未獲答覆。

陳表示，他期望課程一次過收費，每周末都能上堂，及能學習搭訕技巧。惟被告每次「上堂」均是帶陳遊街反省為何感情失敗，及要「請佢（被告）食M記」等。被告指出，當時香港社會正實施限聚令，他已通知陳因應疫情不適宜實戰；陳否認此說法。聆訊周五（12日）再續。

【案件編號：ESCC 502/23】