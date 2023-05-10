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事隔7年檢證需時 押後7‧18訊 蔡天鳳前夫盜竊案 擬加控潛逃罪

【明報專訊】28歲模特兒、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳遭殺害碎屍，其前夫疑在另一宗2015年的盜竊案棄保潛逃，涉及7項盜竊罪。該案昨在區域法院再訊，控方稱警方需時整理和檢視證據，申請押後10周，並透露擬新增一項「沒有按照法庭的指定歸押」罪。法官高勁修押後案件至今年7月18日再訊，被告無申請保釋，續還押候訊。

涉偷近200件首飾

控方庭上指出，被告鄺港智（28歲，無業）於2015年8月起潛逃達7年半，直至今年2月再被拘捕，由於隔了一段時間，因此警方需時檢視和覆核證據，押後審訊期間亦會備擬新增罪行的控罪書。

改聘私人律師 官促提醒上庭

被告昨繼續無律師代表，他向法庭確認已撤銷向法援署申請，改為聘用私人律師，昨天他已與律師會面，但律師樓尚未收妥署方文件。高官提醒被告要給律師充足指示和提醒對方出庭，法庭不能「隔空」處理程序，「唔可以話搵咗律師，律師又唔出庭」。被告表示明白。

被告鄺港智涉7項盜竊罪，被指於2013年5月12日至2015年1月14日，分別在油麻地花園街濠江麻雀娛樂外、上海街永盛大廈外、紅磡都會海逸酒店，以及佐敦白加士街66號地下偷取共39條項鏈、32條手鏈、6個吊墜、13條金條和102顆金粒等，均屬於另外7人的財產。

【案件編號：：DCCC 313/15】

相關字詞﹕區域法院 盜竊罪 鄺港智 前夫 蔡天鳳碎屍案

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