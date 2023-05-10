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黑碼可重用7天 跨境貨車學校讚利民 倘疫情無反彈 議員倡擴至商界

【明報專訊】深圳陸路口岸前日（8日）起試行健康申報優化措施，跨境貨車司機及跨境學童申報健康後獲得的二維碼（俗稱「黑碼」），有效期由原本1日內使用一次，調整為7天且可多次使用。當局提醒，若健康情况有變應重新申報，二維碼有效期亦會重新計算。有北區小學校長表示調整後學童毋須每朝上學途中申報健康，是利民措施。有議員建議，若試行一個月後疫情未有反彈，期望當局會將措施擴展至包括往返兩地工作的商界人士等。

倘健康情况有變須再申報 有效期重計

深圳市人民政府口岸辦公室前日在官方微信公布，當日起在深圳陸路口岸試行「一次申報，多次有效」健康申報措施，適用對象為跨境貨車司機及跨境學童，包括港澳幼兒園及中小學生，進一步便利相關人員往來。措施適用於8個陸路口岸：皇崗、福田、深圳灣、羅湖、文錦渡、蓮塘、西九龍站口岸及福田保稅區一號道。口岸辦指相關人士屬自願申請，按規定在海關完成信息登記後，通過內地應用程式微信「健康申報小程序」或支付寶小程序等，完成健康申報的二維碼申請，並提醒相關人士按需要及時更新申報，並提前儲存截圖。

校長：免學童每天路上匆忙申報

根據本港教育局本月初的立法會文件透露，今年2月底有約1.57萬名跨境學童來港上學，較疫情前少約1.1萬人。位於上水的鳳溪第一小學每日平均有200多名跨境生來港上課，校長朱偉林認為相關調整屬利民措施，學生可每周日預先申報健康，毋須每天申報。他指以往曾有學生即日在保母車或火車上申報，其後不慎遺失電話，亦有學生因網絡不穩或手機故障未能申報，便利措施有助減低上述風險。世衛日前解除新冠病毒的最高公共衛生警戒級別，朱偉林相信，當本港流感高峰期過去，當局會再逐步放寬措施。

工會倡恢復兩地「自由行」

香港貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，現時日均有約7000車次的貨車往來兩地送貨，有關措施惠及所有中港貨車司機。他指健康申報措施推出初期，由於司機的手機網絡不穩，甚或不懂輸入資料，口岸一度出現排隊擠塞情况，現時司機已習慣申報手續。他認為雖然申報程序不複雜，只要輸入預先儲存於手機的資訊即可，惟隨着兩地復常，促當局早日恢復兩地貨車司機「自由行」，方便陸續重新投入行業的人員往來。

工聯會立法會議員梁子穎認為，措施方便指定人士往來兩地，而隨着兩地人員往來更頻繁，相信措施能進一步紓緩口岸人流；他又說，若措施試行一個月後疫情未有反彈，期望當局會擴展至其他界別，包括往返兩地工作的商界人士等。

相關字詞﹕跨境司機 跨境學生 健康申報 通關

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