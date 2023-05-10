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11影片兩錄音 X認曾任建制政黨議助

【明報專訊】控方昨日播放證人「X先生」於2020年5月拍攝的新西協調會議片段，從枱面及枱底角度拍攝到前方、佩戴口罩的戴耀廷發言，鏡頭偶爾上下倒轉，控方稱片段原本長約兩小時，庭上只播放約6分鐘。X供稱，他事後將11條影片和兩段錄音交給警方，並在辯方盤問下承認，案發前曾在建制派政黨擔任議員助理。

根據庭上播放片段，戴耀廷稱各區會議有討論否決權，新東希望寫得較「彈性」和「直接」，採用「會運用」字眼，其他選區則使用「會積極運用」，而共同綱領列明基本法的權力。片段另有一把男聲稱「咁樣叫做係咪偷拍，咁樣話畀佢聽你擺係枱面」。X在庭上供稱，坐在戴身旁的是時任元朗區議會主席黃偉賢；他同意拍攝鏡頭搖晃。

稱獲梁家聲邀開會 沒告知攝錄研究

根據X今年錄取的口供，X懷疑初選違法才購買攝錄器材，希望錄下初選事情「畀自己研究」。辯方盤問時提出X未知新西會議時已買器材，X否認。就獲人民力量梁家聲邀請開會一事，X回應「無話高唔高興」，他沒將攝錄以作研究一事告訴梁。

法官李運騰遂問，X是否擔心梁參加有犯法問題的計劃；X說當時懷疑、並不確定「35+」犯法，故未有向梁提及。X又提及，與梁約在2017年在地區事務有交流而認識，但梁不算是朋友。

稱無入政黨 辯方提問曾被官打斷

至於X的個人政見，辯方問他是否支持民主派，X自言不支持任何派別，亦無加入政黨，反問「我有時支持，有時唔支持，咁點答呢？」李官追問，X曾參與不少泛民飯局，是否也會出席建制派飯局？X回答「可以咁講」，他說不特別支持泛民或建制派，只專注地區工作。X承認曾任建制派政黨議助，又稱除了建制派政黨，「我都識咗好多你所謂嘅『民主派』」。

法官陳慶偉一度打斷辯方就X的政治背景提問，認為與案無關。辯方強調X的政治背景會影響其證供可信性，辯方亦想探討X「偷拍」（secretly record）會議的原因。李官指出，X作供主要目的是提供影片呈堂作證。

相關字詞﹕新界西 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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