錄音筆放袋 證人X：無人提過唔畀錄 新西協調會拍片「研究用」 國安法生效後匿名交警方

獲頒匿名令的證人X昨早在屏風後作供，他說話聲線不大，曾獲法官提醒要對咪發言。X供稱，他於2020年左右認識戴耀廷，戴在2019年區議會選舉後「好有信心」，在不同場合表示「35+」初選可以取得立法會過半議席，透過否決預算案癱瘓政府和逼特首下台。X認為戴的主張「好有問題」，並非為社區做事。

稱獲邀與會 當時已懷疑違法

2020年5月，X稱受到人民力量梁家聲邀請，前往元朗一個議員辦事處出席新西初選協調會議，X自言從來無興趣參加初選，梁則有意參選。X稱當時已懷疑初選違法，他購入一支錄音筆和一個「細細個」的攝錄器材，希望為會議過程錄音和錄影，作自行「研究」之用。

X供述，當日新西會議約有數十人圍着桌子而坐，他坐在靠近桌子的地方，將錄音筆放入袋內，同時將攝錄器材全程拿在手上，有時放在桌上。法官李運騰關注X的片段是公開拍攝抑或隱蔽攝錄而來（whether the video is made openly or covertly），X回應稱不清楚出席者是否知道他錄音和錄影，「現場無人提過唔畀錄音」，語畢被告欄傳出低沉的嘩聲。李官追問為何X不直接用手機攝錄，X稱手機收到信息後會停止錄影，「同埋我唔想擺敏感資訊喺個人手機」。

攝錄器材「細細個」畫面不穩

X：無話唔想人知

庭上播放X拍攝的部分新西會議片段，畫面從枱面及枱底角度拍攝，偶爾上下倒轉（見另稿）。在辯方盤問和法官提問下，X同意拍攝的畫面不穩定，「見到都頭暈」。李官進一步問，X是否不欲別人知道他正在拍攝，X稱「無話唔想人知……我都相對大方啦，有擺枱面同周圍影」。代表何桂藍的辯方大律師Trevor Beel直接提問X是否偷拍（secretly recorded）會議過程，X否認。

《港區國安法》2020年6月30日生效，X同年9至10月匿名報案，將錄音檔案和錄影片段燒錄成光碟，發送警方。被問到為何匿名立案，X稱原本只想協助警方調查，「唔想自己身分曝光咁麻煩」。X又稱，當初參加新西會議的原因是拍片記錄和研究，無意將片段傳送警方。

官問「研究了什麼」 指X迴避

代表黃碧雲和林卓廷的辯方大律師沈士文問及，X在拍片和報案之間的4個多月研究了什麼，X僅稱曾翻查片段和重複觀看。李官在庭上4次追問X做了什麼研究，X沒直接回答，被李官批評迴避問題。X又稱，當時有政府官員指初選或違法，他懷疑初選可能有問題，所以上網找資料了解法律問題。

辯方問是否有獎賞好處

X：不知日後會否獲「好市民獎」

X又供稱，拍攝所用的錄音筆和相機現已壞掉和丟棄。Trevor Beel問到，X向警方提供資料後有否收到任何獎賞和好處？X表示沒有，「但我唔知道政府會唔會畀個『好市民獎』，我唔知喎」。X作供完畢後，控方稱X為市民證人，要求法官批出一天證人費。法官陳仲衡笑言證人費不是獎賞。此外，被告施德來新冠病毒快測呈陽性，昨獲安排至另一個法庭列席。聆訊今續。

【案件編號：HCCC69/22】

明報記者

（初選案）

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