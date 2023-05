【明報專訊】香港記者協會會定期搞吓活動畀行家參加,噚日就宣傳一個幾特別嘅活動,計劃下月推出「傳媒工作者薪酬談判工作坊」。記協宣傳電郵提到,同未來僱主見工談判薪酬嘅朋友,好多時可以將本來嘅薪酬提升一至兩成;但當面對一份好想要嘅工、相關工作機會已經到手時,反問記者應該點樣提出要求先會成功?要求點樣嘅數字先算合理?記協話工作坊會以小組討論同角色扮演形式,參加者將會學識薪酬談判必要嘅技巧,仲會有場景練習,有助以後爭取最高人工,形容「leave no money on the table」。